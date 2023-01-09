«كالد»: أهمية إعداد الأطفال عقلياً وصحياً

وطن النهار

أجمع عدد من الاكاديميين، على أهمية الاعداد السليم للاطفال من حيث العقل والصحة قبل الانخراط في ميدان العلم، مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بتربية الابناء وتعديل سلوكهم من خلال لغة الحوار بينهم واسرهم.

واكد الاكاديميون المختصون خلال الملتقى التاسع لاولياء الامور الذي نظمته الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم «كالد» مساء أمس الاول تحت عنوان « تعديل السلوك وعلاقته بالنوم والحوار والغذاء» في فندق مارينا بحضور نخبة من التربويين والاكاديميين واولياء الامور، أهمية تهيئة الاجواء المناسبة مع الاطفال وتعزيز لغة الحوار معهم إلى جانب الاهتمام بعملية تنظيم النوم والتغذية وعلاقتهم بتعديل السلوك.

وقال نائب رئيس الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم «كالد» د. عيسى الجاسم، نهدف لتوعية أولياء الأمور ببعض المهارات في مجالات التعامل مع سلوك الأطفال الذي يتضمن إيجابيات وسلبيات، وهنا تكمن الحاجة للتعرف على الطرق التي يمكن من خلالها التعامل مع سلوك الأطفال من خلال متخصصين.

وأكد الجاسم، أهمية إنشاء الحوار مع الأطفال واقناعهم إضافة إلى التركيز على تنظيم النوم لاسيما وأن السهر يؤثر على التحصيل الدراسي لدى الأطفال فضلاً عن أن طول مدة النوم ووقته لهما آثار إيجابية وسلبية، منوهاً إلى أن التغذية لها دور كبير ايضاً في تعديل السلوك إذ لابد من توعية أولياء الأمور بنوعية الطعام وكميته التي تؤثر على سلوكيات الأطفال مثل البعد عن اللحوم المصنعة وامدادهم بالفيتامينات والخضراوات والفواكه والتي لها تأثير على الجسد والعقل والتحصيل الدراسي.

وأشار الجاسم إلى أن الملتقى يهدف إلى ما توصلت إليه البحوث والدراسات في المجالات الثلاث إلى أهمية إعداد الأطفال عقلياً وصحياً لاستقبال العلم، لافتاً إلى أن هذه المجالات تؤثر بشكل كبير في علاج وتعديل سلوكيات صعوبات التعلم الذين يعانون من فشل دراسي ونحن بخدمة أولياء الأمور في أي مجال لمساعدتهم بمقرنا في منطقة الخالدية.

