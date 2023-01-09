الحركة الكشفية الكويتية بخير

وطن النهار

الحركة الكشفية في دولة الكويت تسير بخطوات واثقة في المسار والاتجاه الصحيحين......

تزامنت انطلاقة العام الميلادي 2023م مع استلامي دعوة كريمة من الأخ الكريم فيصل مقصيد وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، لحضور حفل ومهرجان افتتاح فعاليات المخيم السنوي السادس والسبعين تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني تحت شعار «النوخذة» صباح يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م في المخيم الكشفي الدائم لوزارة التربية في منطقة الفنطاس.

ومنذ استلامي الدعوة وحرصي على تلبيتها وحتى موعد حضوري للحفل عادت بي الذاكرة ومر بي شريط الذكريات ببدايتنا مع العمل الكشفي كأشبال وكشافة وقادة ورواد الكل يعمل في نجدة ومساعدة الكل وهذا هو أهم أهداف العمل الكشفي، الذي تحول إلى حركة مؤسسية راقية بفضل أبناء الكويت الذين حرصوا ومازالوا يعملون على تأسيس منظومة عمل اجتماعية تربوية ذات طابع تطوعي تتفق والنظم والقرارات الصادرة في دولة الكويت بشأن تنظيم أوجه العمل الإنساني والتطوعي لتحقيق السياسات والأهداف العامة للدولة بشأن خدمة المجتمع وتنميته اجتماعياً وتربوياً وفكرياً، وتعزيز ونشر القيم والفضائل المتعلقة بنجدة ومساعدة المحتاجين والارتقاء بالخدمات وأسلوب التعامل مع احتياجاتهم المختلفة التي تتفق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ودستور الدولة والعادات والتقاليد العربية الأصيلة.

من خلال وجودي في الحفل شاهدت ما يقوم به أبنائي الكشافة من أعمال رائعة في خدمة المجتمع، كما قابلت العديد من القيادات الكشفية وعدد من روادها وكم كنت سعيداً بهم وبما يقومون به من جهود واضحة وراقية وممتعة تؤكد أن الحركة الكشفية في دولة الكويت تسير بخطوات واثقة في المسار والاتجاه الصحيح، من خلال تأكيد مفاهيم الحركة الكشفية وفلسفتها باعتبارها حركة تربوية وتعليمية يكتسب المشاركون فيها المهارات الحياتية والتقاليد الكشفية التي تتميز بها دائما و التمسك بالمبادئ الكشفية و غرسها في نفوس الكشافة المشاركين كونها قيمة راسخة وأصيلة تنبع من مبادئ ديننا الحنيف من الاعتماد على النفس والإيثار وحب الخير والعمل التطوعي.

كما أخذت الحركة الكشفية القيام بدور مهم وضروري في المجتمع و هذا ما تم تأكيده من خلال العلاقة والتعاون المثمر البناء بين القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة التربية والوزارات الأخرى وبين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني ممثلين في جمعية الكشافة الكويتية، التي يرأس مجلس إدارتها د.عبد الله الطريجي رئيس اللجنة العربية الكشفية، وكذلك تعزيز العلاقات مع المبرات والجمعيات الأهلية الأخرى.

كما نقدر ونشكر دور اللجنة المنظمة برئاسة الأخ الكريم إبراهيم العيد وكافة أعضائها المنظمين للفعالية والتي أكدت اللجنة تفوقها وتميزها وإبداعها في عملها وتألقها الذي توج بنجاح العمل منذ بدايته وحتى نهايته، وكم كنت فرحاً وسعيداً باختيار اللجنة المنظمة شعار «النوخذة « عنوانًا للمخيم الكشفي السادس والسبعين، والذي كان له وقع النشوة والفرحة واضحاً وأنا أرى الكشافة يتألقون في عملهم وأدائهم بنفسية القادة، نعم فإن دور النوخذة له أهمية في تنمية المهارات الشبابية التي تدرب عليها الكشافة والذي يؤكد فائدة المخيمات الكشفية في كسب الخبرات المتنوعة والمهارات والانضباط والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية من خلال ممارسة وتنفيذ الأنشطة المتنوعة من الورش البحرية التدريبية والورش البيئية والأنشطة الكشفية الأخرى.

بالفعل لم يكن حفلاً وكفى بل كان ملتقى لكل من ينتسب لحركة سامية راقية في العمل الكشفي التربوي والتطوعي، كان يوماً من الأيام الجميلة المتميزة التي أتوجه من خلالها بجزيل الشكر لمعالي وزير التربية وزير التعليم العالي و البحث العلمي و قياديي وزارة التربية ولكل المنتسبين للحركة الكشفية على الجهود التي بذلت في الميدان التربوي ولدعمهم للكشافة لقياديي وزارة التربية على جهودهم المخلصة وتوجيهاتهم السديدة ودعمهم للحركة الكشفية، والشكر موصول إلى جمعية الكشافة الكويتية لمساهمتها الكبيرة في تقديم خبراتها و دعمها لتطوير الحركة الكشفية في الكويت، شاكراً للجميع اختيارهم لشخصي المتواضع ضمن الشخصيات المكرمة في الحفل من قبل وزارة التربية.

كما تزامنت هذه المناسبة بإسدال الستار على مسيرة عمل رائعة وبراقة تلألأت في سماء العطاء للأخ الكريم فيصل مقصيد وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة، الذي اختار التقاعد عن العمل الحكومي والتفرغ للخدمة المدنية باعتباره أحد المنتمين للحركة الكشفية، ونشكره على كل ما قدم من عمل واجتهد في تأسيس منظومة عمل وسيرة وظيفية عطرة سيتذكرها الأجيال، ونسأل الله العلي القدير أن يديم عليه نعمتي الصحة والعافية ونتمنى له التوفيق في حياته القادمة في شتى المجالات بإذن الله.

