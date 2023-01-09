وزارة التربية تكرم البغلي

وطن النهار

في حفل ومهرجان افتتاح فعاليات المخيم السنوي السادس والسبعين

توجه العم إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، و رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بجزيل الشكر لوزير التربية ووزير التعليم العالي و البحث العلمي، وللسيد وكيل وزارة التربية بالتكليف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة و قياديي وزارة التربية و لكل المنتسبين للحركة الكشفية على الجهود التي بذلت في الميدان التربوي ولدعمهم للحركة الكشفية، شاكراً للجميع تكريمهم له من ضمن الشخصيات المكرمة ضمن فعاليات حفل افتتاح فعاليات المخيم السنوي السادس والسبعين الذي تم تنظيمه تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني تحت شعار «النوخذة» وبحضور رئيس جمعية الكشافة الكويتية و رئيس اللجنة العربية الكشفية د.عبدالله الطريجي و مديري عموم المناطق التعليمية والموجهين الأوائل والموجهين والموجهات في كافة المناطق التعليمية.

