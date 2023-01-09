ابتسامة محيا.. ذكريات مسن لعام مضى

وطن النهار

إهداء.. ابنى الحبيب.. يا نبض النبض.... ربي لا يحرمني أنفاسك

غادر قطار العمر هذا العام محطة أخرى.. ويمشي الهوينة تجاه صالة الرحيل.

تنزل أقدامي كما اعتادت درجات القطار بثبات لتستريح قليلا على أحد مقاعد محطة الحياة في محاولة لاسترجاع ما مضى.

أحب ذكريات حياتي التي لا تفارقني أبدا.. حتى أن أحلامي لا تخلو من إحداها.

خلال عامي السابق.. كعمري كله.. لم أفارق ابتسامتي ولم تتخلي هي عني يوما.

لازمتني كظلي كما تلازمني أنفاسي.

اروع ما في الوجود أن تبتسم لكل شيء حولك ابتسامة رضا.

أنظر كل صباح لمرآتي.. وأحمد الله على إشراق وجهي من خلالها.. رغم التجاعيد الواضحة التي تحكى ثناياها شقاء الأيام.

أبتسم حين أتحسس فراغات شعري وأنا أمشطه.. لعلمي بأن الشجرة تتساقط أوراق خريفها كله لتزهر ربيعا لمن حولها.

أبتسم فتظهر أسناني التي غابت.. فأتذكر سريعا أن تساقط حبات المطر واندثارها في الرمال.. قد سطرا الحياة والوجود للكون كافة.

رغم ضعف البصر.. قويت البصيرة.. فليست الرؤية بالعين أبدا.. أنه القلب يا صاح.. ذلك الذي يستشعر دفء النفوس وشفافية الأرواح.

تعلو ضحكاتي وأنا أتصفح صوري بعكازي وأقلب نفس الصفحات لأراني أركض تحت أضواء القمر، صغير محب لشبابي.. فأتعجب كيف مر العمر ومتى، فتتسلل ابتسامتي مدركة لسنة الحياة.

أصعد قاطرة حياتي لما يزيد على سبعين عاما وأنا انظر دوما للأمام وتعلو محياي ابتسامتي المعهودة. تعلمت من ابتسامتي تلك.. أكثر مما تعلمته خلال حياتي كلها.

فتحت لي كل أبواب القلوب المغلقة.. فمن ينظر لابتسامتي يشعر بالراحة ويستشعر معنى أن يمدك أحدهم بالأمان دون أن ينطق الأحرف.

تعلمت أن أكثر الأشياء نقلا للعدوى.. ليست الأسوأ دوما كما نعتقد.. فعدوى الابتسامة تنتقل بمجرد نظرة عابرة فتلقى سهمها إلى القلب مباشرة لتحييه.

امددت ابتسامتي خلال سنواتي الطويلة لكل دمع ذرف.. لكل قلب جرح.. تعزية لما فقد.. سلوى لكل مكلوم.

أشعر بالغبطة حين يسرع لي أحدهم ويشدد على يدي فرحا لرؤياي ويذكرني انني قد أحييت فيه الأمل في الضائقة التي مر بها وأنه قد عبرها بابتسامته التي انتقاها منى.

أدركت من خلال ابتسامتي أن أتقبل أننا جميعا مختلفون.. لكل من طباعه وآرائه وتوجهاته التي يحيا بها والتي يجب ألا تفسد لودنا أي قضية.

حين تقسو الحياة.. يسجد جبيني شكرا وحبا لرب واهب وارفع عيني باسما إلى السماوات العلا حمدا على نعمه وآلائه.

حضن دافئ من أحفادي يجعلني أنسى مرارة السنوات دفعة واحدة وترتسم على ثغري فرحة.. كمن غمس في الجنة فسأله رب العزة هل رأيت في الدنيا شقاءً قط؟ فيجيب: لا ربي سبحانك فلك الحمد.

لا تتركوني لوحدة الأيام.

اجعلوا أنفسكم كإخوان يوسف.. أشدد بكم أزري وأشرككم في أمري.

أحيوا أيامي كما ملأت حياتكم سلفا فرحا وحبا.

حلقوا فوق سمائي دوما لأستشعر أنسكم.

ابتسموا في وجهي دوما... فالحياة أروع مما نظن.

امضاء........ذكريات مضت لمسن محب للحياة.. ولابتسامته.

د. مروة إبراهيم محفوظ خليل

أستاذة مساعدة بقسم تمريض المسنين

كلية التمريض بجامعة الإسكندرية

