إبراهيم البغلي يكرم الفريق أول م. عصام النهام

وطن النهار

التقى إبراهيم طاهر البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، والجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ، وكيل وزارة الداخلية السابق الفريق أول متقاعد عصام سالم النهام،في مكتبه بحضور السيد رياض محمد البغلي أمين صندوق المبرة والسيد علي حسن رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار والسيد منصور السلامين رئيس لجنة التحكيم، حيث تقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير للجهود القيمة والمتميزة التي قام بها النهام طوال فترة عمله في السلك العسكري في مختلف المستويات والمسميات الوظيفية التي تقلدها والتي اختتم فيها مسيرته العملية العسكرية كوكيل لوزارة الداخلية.

وأشاد البغلي بالدور الفعال والهام الذي قام به النهام مع كوكبة من السادة الأفاضل والسيدات الفاضلات أبناء الكويت البررة الذين استطاعوا ان يرفعوا اسم الكويت عاليا في شتى المجلات وفي كثير من المحافل الدولية، و أخذوا على عاتقهم مسؤولية الارتقاء بهذا الوطن الغالي حتى ضربوا أروع الأمثلة في البر والتضحية والإيثار. فشكرا لهم على ما بذلوه من عطاء وجزاهم الله عنا وعن الكويت وأهلها كل خير، ولأننا عرفنا فيهم الصدق والوفاء ولمسنا منهم التعاون والعطاء ولأننا نؤمن بأن تكريمهم رسالة سامية تبعث العزم في نفوس الأجيال القادمة وتجعلهم على بصيرة من أمرهم لذلك وجب تكريمهم لأنهم أبناء الكويت البررة.

وأشاد النهام بالدور الفعال والهام الذي يقوم به السيد إبر اهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم البغلي للابن البار، وحرصه الدائم على تعزيز أسس وأركان ومبادئ العمل الإنساني والوطني، والعمل على تعزيز تكاتف وتلاحم أبناء ورموز العمل الإنساني والوطني وتحقيق التعاون والتكامل بين مؤسسات العمل التطوعي والإنساني الوطني من أجل خدمة الكويت وأهلها.

وتقدم النهام للسيد إبراهيم البغلي بأرفع معاني التقدير وأعلى أوسمة الامتنان، لتكريمه وتقديره ضمن كوكبة من أبناء الكويت البررة لعام 2022م من ضمن فعاليات جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م، حيث أكد بأن هذا التكريم أسعده، ووضعه أمام تحد كبير ومسؤولية كبرى تجاه متطلبات العمل الإنساني والوطني، وشكل له حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء لترسيخ وتعزيز قواعد العمل الاجتماعي والإنساني الوطني والخيري والتطوعي في دولة الكويت الحبيبة، متمنياً للقائمين على المبرة دوام التوفيق والسداد، ولكويتنا الحبيبة العز والأمان في ظل قيادة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله.

