ضبط الأسعار في قبضة «التجارة»

مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ«النهار» عن تحركات جدية من قبل وزارة التجارة لحصر مستويات الأسعار وفق المستويات المحددة من قبل الوزارة بما يعزز من دورها الرقابي، خصوصاً عقب تجاوزات بعض الشركات التي عمدت الى رفع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وقالت المصادر ان عدداً من الفرق المكلفة بالضبطية القضائية واللجان التفتيشية التابعة لوزارة التجارة تجوب الأسواق الفترة الحالية للتأكد من مطابقة الأسعار لما هو محدد في كشوف المنتجات لدى الوزارة، لافتة الى ان تلك اللجان والفرق لديها صلاحيات واسعة لتحويل مراكز التسوق والشركات المتخصصة في التوزيع والجملة والقطاعي الى الجهات المختصة وكذلك الى النيابة حال وجود مخالفات او تجاوز في أسعار السلع والمنتجات.

وأشارت الى ان وزارة التجارة شددت على عدم السماح للشركات بزياردة الأسعار وتجاوزها في الأسعار المعتادة لاي سبب من الأسباب، مؤكدة ان الوزارات والجهات المختصة لن تسمح بتلك الزيادات المصطنعة للأسعار في ظل التشديد الرقابي على المنتجات بمختلف أنواعها. وذكرت المصادر ان بعض الشركات عمدت خلال الفترة الماضية الى توزيع عدد من المنتجات الجديدة في الأسواق على غرار بعض المنتجات المتواجدة بنفس المواصفات ولكن بأسماء جديدة، مؤكدة ان فرق التفتيش واللجان تعمل على مطابقة المنتجات وتصنيفها وتحديد أسعارها بشكل احترازي تخوفا من رفع الأسعار بشكل عشوائي من قبل بعض الشركات والموزعين.

