خبراء: «قانون تأسيس الشركات السكنية» يفتقد المرونة

مال وأعمال

دعا المشاركون في الحلقة نقاشية التي نظمها اتحاد العقاريين بعنوان «قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية» لن يسهم في حل القضية الاسكانية، ما لم تكن هناك قوانين أخرى مكملة كقانون المطور العقاري، والرهن العقاري وتحرير الاراضي وتجهيز البنية التحتية قبل تسليمها للمواطن.

وقد ترأس الحلقة كل من رئيس مجلس إدارة الاتحاد إبراهيم العوضي، ونائب الرئيس عبدالرحمن التركيت، حيث تم استعراض قانون المدن الاسكانية الجديد والذي من المقرر أن يطرح أمام المجلس من جديد في جلسة 24 يناير الحالي لإقراره.

وفي بداية الحلقة، أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين عبدالرحمن التركيت، أن الحلقة تهدف إلى التعرف عن قرب على المقترحات المقدمة من قبل اللجنة الاسكانية في مجلس الامة، وتقديم التوصيات التي سيتم رفعها إلى المداولة الثانية في المجلس، مؤكداً على تقويم القانون بحيث يكون له إنعكاس إيجابي على السوق والمواطن في المحصلة النهائية.

و أكد عضو لجنة الاسكان والعقار في مجلس الامة د. عبدالعزيز الصقعبي، أن الحل الرئيسي لمعالجة القضية الاسكانية يكمن في معالجة نقص المعروض من أراضي السكن الخاص، مشيراً إلى أن زيادة المعروض يتم من خلال توفير الاراضي، وتوفير سيولة البنية التحتية والقروض الاسكانية، وتوفير الكهرباء والماء والخدمات.

وأضاف أن قانون إنشاء المدن الاسكانية المقترح يعالج جانب البنية التحتية، لكنه لن ينجح ما لم يكن ضمن حزمة من القوانين التي من خلالها يمكن تحريك ملف القضية الاسكانية، منها قوانين تمويل القروض الاسكانية وسيولة بنك الائتمان، بالإضافة إلى فكرة إنشاء بنك للاسكان.

بدوره اكد وزير الاسكان الاسبق الدكتور عادل الصبيح، على أن الهدف من وراء مثل هذه القوانين هو تقليص فترة الانتظار في الطابور الاسكاني إلا أن القوانين السابقة التي صدرت في هذا الشأن لم تحقق أهدافها.

وأضاف أن هناك 3 قوانين تتعلق بإنشاء المدن الاسكانية خلال السنوات الماضية، بخلاف القانون الحالي الذي يعتبر الرابع من نوعه، لكن دراسة الجدوى في هذا الخصوص لم تكن مجدية لذلك لم تنفذها المؤسسة. وأعرب الصبيح عن اعتقاده بأن القانون المقترح سيقر وسيكون امتدادا لفشل القانون السابق في 1993 و1995، فقد أكد على أن الخطر الرئيس هو أن يصاغ بصيغة غير عملية فلا يتم حل مشكلة التمويل.

ورأى عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال أن القانون المطروح يمكنه أن يساهم في تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين.

ولفت إلى أن المجلس البلدي لعب دوراً كبيراً في توفير الاراضي السكنية من خلال تحرير العديد من الاراضي السكنية، لكن عملية تحرير الاراضي صاحبها وجود بعض العوائق التي تجعل المؤسسة تعاني مع الجهات الحكومية الاخرى، ناهيك عن معضلة التمويل العقاري، حيث تفتقد المؤسسة إلى التمويل الذاتي لمشاريعها، ناهيك عن مشكلة بنك الائتمان في التمويل.

قال رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين ابراهيم العوضي، ان القانون الحالي لم يأخذ رأي اتحاد العقاريين، وشركات الاستثمار واتحاد المصارف.

وأيد العوضي الرأي أن هذا القانون لن يسهم في حل القضية الاسكانية، ما لم تكن هناك قوانين أخرى مكملة كقانون المطور العقاري، والرهن العقاري وتحرير الاراضي وتجهيز البنية التحتية قبل تسليمها للمواطن.

وأضاف أن اتحاد العقاريين لا يهدف إلى معارضة القانون، ولكن القانون لم يراعِ موضوع التمويل، خاصة وأن هذه المشاريع تحتاج إلى رأسمال ضخم.

وأكد المستشار القانوني لاتحاد المصارف د. فايز الكندري، أن القانون يفتقد إلى المرونة، ويجب إعادة النظر في صياغة التشريع بحيث يضع بيئة جاذبة للمستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء.

وبين الكندري أن المشروع غير واضح ما إذا كان جزءاً من مشروع الشراكة أم أنه خارج هذا المفهوم، وهل الشركات التي ستنشأ ستكون وفق قانون الشراكة الصادر عام 2014 أم خارج هذا القانون.

