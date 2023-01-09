الذهب.. أعلى مستوى في 6 أشهر

مال وأعمال

قال تقرير اقتصادي متخصص إن أسعار الذهب سجلت خلال تعاملات الأسبوع أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند مستوى 1875 دولارا للأونصة بالتزامن مع صدور بيانات الوظائف الأميركية. وأضاف التقرير الصادر عن شركة «دار السبائك» أن تباطؤ وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر الماضي دفع الذهب الى هذا المستوى قبل أن يغلق عند 1867 دولارا للأونصة الواحدة. ونقل التقرير عن رئيس التخطيط الاستراتيجي في «دار السبائك» عادل الفضلي قوله إن بيانات الوظائف الأميركية قد تؤثر على مسار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.