«التجاري» توج الفائز الخامس بالجائزة الكبرى لحساب النجمة

مال وأعمال

نظم البنك التجاري الكويتي «كرنفال النجمة» للسحب على الجائزة الكبرى لحساب النجمة «جائزة المليون ونصف المليون دينار» للسنة الخامسة على التوالي وهو الحدث الذي ينتظره العديد من عملاء البنك. وأقيم «كرنفال النجمة» بمجمّع مروج، وأٌذيع على الهواء مباشرة عبر إذاعة 360FM، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبحضور الشيخة نوف سالم العلي الصباح، والمدير العام لقطاع التواصل المؤسسي، وعبد العزيز الزعابي مدير عام قطاع الخدمات المصرفية بالوكالة وقيادات ومسؤولين من البنك، وممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche -الوزان وشركاه و«RSM - البزيع وشركاه»، وأحمد الحمد وعبدالعزيز أشكناني ممثلين من وزارة التجارة والصناعة، وقد حظيت هذه الفعالية بحضور لافت من العملاء وزوار مجمع المروج.

واستهل المذيع سلمان النجادي حديثه بتقديم معلومات عن البنك التجاري الكويتي وحساب النجمة، الذي بات يقدم أكبر جائزة نقدية في العالم، والتي حصل من خلالها على رقم قياسي «غينيس للأرقام القياسية» عام 2019.

وشهدت الفعالية العديد من العروض والأنشطة الترفيهية المتنوعة والممتعة، منها فقرة الخدع الكوميدية مع عبداللطيف الصالح وخالد المحارب، وأنشطة جذبت اهتمام الأطفال وعائلاتهم في «مزرعة مروج» حيث استمتعوا بالتفاعل واللعب مع الحيوانات الأليفة بالمزرعة، إضافة إلى ألعاب للأطفال ومسابقات من خلال الأجنحة التي أقام بها البنك في كرنفال النجمة. بالاضافة الى مسابقات مخصصة للحضور وتوزيع جوائز، كما تضمن الحفل تقديم وصلات غنائية بمشاركة الفنان مساعد البلوشي.

وفي مشهد سادته حالة من الترقب، بدأت الاستعدادات للإعلان عن الفائز سعيد الحظ الذي ستذهب إليه جائزة المليون ونصف المليون دينار وقام المدير العام بالوكالة، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، عبدالعزيز الزعابي، ونائب المدير العام، قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع، بإعلان اسم الفائز سعيد الحظ ملايل موسى كويا «Malayil Moosa Koya»، الفائز الخامس بجائزة المليون ونصف المليون دينار، المقدمة من حساب النجمة في البنك التجاري.

وتعقيباً على نجاح المهرجان، صرح عبدالعزيز الزعابي قائلاً: «البنك التجاري الكويتي يحرص دائماً على مكافأة عملائه بأفضل العروض الحصرية، حيث يولي البنك اهتماماً كبيراً بتنظيم مثل هذه الفعاليات للاحتفال بعملائه الفائزين في أكبر السحوبات والحملات الترويجية التي ينظمها على مدار العام».

وأضاف أن «التجاري» يسعى دائماً للتطور من خلال خدماته وعروضه التسويقية بهدف الوصول لأكبر شريحة من العملاء وتعريفهم بالخدمات المصرفية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من العروض المجزية والمتواصلة المقدمة لهم، لافتاً إلى أن البنك يحرز تقدماً ملحوظاً في هذا السياق من خلال ابتكاره وتطويره الدائم للخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات عملائه وترتقي لمستوى تطلعاتهم.

من جانبها، قالت أماني الورع: «يسعدنا أن نتوج الفائز بالجائزة الكبرى لحساب النجمة للعام الخامس، حيث تميز الحفل هذا العام بتنوع برنامجه الذي ضم عرضاً للفنان مساعد البلوشي والذي أضاف أجواء من السعادة والفرحة، كما تخلل مهرجان السحب فعاليات ممتعة وفقرة مسابقات وتوزيع جوائز نقدية وقيمة على الجمهور، وتوجهت أماني الورع بالشكر لكل من شارك في إنجاح فعالية السحب الكبير لحساب النجمة».

ومن خلال الفعالية، تم تعريف مستمعي إذاعة «360FM» على الخدمات الرقمية المتطورة الجديدة التي يقدمها البنك، ومنها خدمة «Apple Pay»، كما تم تعريف المستمعين بمجموعة كبيرة ومتنوعة من خيارات الدفع غير التلامسية.

