«بوبيان» نظَّم ورشة عمل في «أساسيات التصوير الاحترافي»

مال وأعمال

نظم بنك بوبيان ورشة عمل حول أساسيات التصوير الاحترافي باستخدام الهواتف الذكية بالتعاون مع مركز الاستشارات والتدريب بعمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت، وذلك في إطار حرص البنك على تعزيز مساهماته الاجتماعية مع مختلف الجامعات والمؤسسات في الكويت.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد أن هذه الورشة تأتى لتؤكد جهود البنك ومساعيه المستمرة لتوفير التدريب اللازم لمختلف القطاعات لاسيما الجامعات والهيئات المستقلة بما يساعد موظفيها على أداء مهامهم بصورة احترافية في مجال العلاقات العامة الذي يتميز بالتفاعل المباشر مع الأشخاص ويتطلب مهارات شخصية وفنية وتقنية خاصة.

وأوضح الحماد أن ورشة العمل التي عقدت على مدار يومين بحضور 43 مشاركاً من موظفي إدارة العلاقات العامة بجامعة الكويت تطرقت إلى موضوعات عدة من بينها كيفية التصوير من خلال الهاتف الذكي، والتوظيف الصحيح لمصادر الإضاءة، والتصوير الليلي، وتصوير المنتجات والاشخاص والتغطية الصحفية للفعاليات.

ومن ناحية أخرى، أشاد الحماد بالتعاون مع جامعة الكويت بمختلف إداراتها وقطاعاتها، والذي أثمر عن العديد من الأنشطة والفعّاليات مثل رعاية البنك للمعرض الوظيفي الذي نظمته جامعة الكويت مؤخراً داعماً لاستكشاف المواهب الوطنية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية من الشباب الراغب في الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي.

كما وقع البنك اتفاقيات تعاون مع العديد من الكليات من بينها كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة والبترول لتوفير وظائف للخريجين وتطوير وتدريب الكوادر الوطنية الشابة ودعمها في مختلف المجالات الحديثة، لاسيما تلك التى تتعلق بالعمل في القطاعين المصرفي والمالي اللذين يعتبران الأكثر جذباً لشباب الخريجين.

وأضاف الحماد أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توفير فرص للطلبة تتيح لهم من خلالها كسب الخبرات العملية والحصول على فرص تدريبية تصقل المهارات المطلوبة في سوق العمل مؤكداً مواصلة بنك بوبيان دعم مختلف شرائح المجتمع لاسيما الطلبة، إيماناً منا بأنهم مستقبل الكويت والمحرك الرئيسي للتنمية وتحقيق النجاح والإنجاز لدولة الكويت.

