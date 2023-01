«بيتك»: 5 خدمات جديدة للبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع

مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» 5 خدمات جديدة للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية والمسبقة الدّفع، من خلال اجهزة الصرف الآلي بشكل مجّاني، ضمن حرص «بيتك» على توفير أفضل تجربة مصرفية لعملائه بما يسهّل عليهم معاملاتهم المصرفيّة من خلال التّحول الرّقمي وإتاحة الفرصة للعميل لإنجاز ما يحتاج من خلال القنوات الرّقمية سواء من خلال تطبيق KFH Online أو الفروع الذكيّة KFH Go أواجهزة السحب الآلي. كما أن الخدمة الهاتفيّة «ألو بيتك» تتميّز بإنجاز العديد من الخدمات للعملاء من خلال الاتّصال.

وقال مدير الصرّاف الآلي والفروع الإلكترونية في «بيتك» مشعل مندني، ان الخدمات الجديدة المتاحة حاليا لعملاء «بيتك» حاملي البطاقات الائتمانيّة ومسبقة الدّفع من خلال أجهزة الصرف الآلي، تحويل مبالغ من بطاقة السّحب الآلي إلى البطاقات الائتمانيّة والمسبقة الدّفع، طلب كشف حساب مختصر، التعرّف على الرّصيد المتاح، تفعيل البطاقة الجديدة اصبحت متاحة عبر اجهزة السحب الالي، كما يمكن للعميل إعادة تعيين الرّقم السرّي للبطاقة من خلال نفس الاجهزة، ما يعنى مزيد من الراحة والسرعة والامان حيث تغطي اجهزة السحب الالي معظم مناطق الكويت، في فروع «بيتك» اومن خلال KFH- GO.

واشار الى ان توجه «بيتك» نحو الرقمنة وتقديم خدمات تقنية شاملة، يمضي قدما عبر عدة محاور من بينها تحقيق الترابط بين الانظمة والاجهزة لتقديم خدمات شاملة ومتكاملة، بحيث تغطي مظلة الخدمات المتطورة تقنيا كافة جوانب تعاملات واحتياجات العملاء بشكل سريع وبسيط وامن، ومتاح على مدار الساعة وفي مختلف الاماكن، ما يوفر مزايا خاصة لعملاء «بيتك» ويعبر عن رؤية شاملة للتطور التكنولوجي، ودوره في العمل المصرفي وتحقيق رضا العملاء.

وافاد مندني بان «بيتك» يوفر باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية التي أكدت ريادته وتفوقه في هذا المجال، حيث اطلق مؤخرا ولأول مرة في الكويت، خدمة فتح حساب لغير العملاء من خلال استخدام اجهزة XTM التفاعلية، بالاضافة الى طباعة البطاقات عبر اجهزة الصرف الالي كاول بنك في الكويت، وتجاوبا مع تطورات الاجهزة الذكية، يوفر «بيتك» خدمة استخدام الساعات الذكية لانجاز جميع المعاملات عبر أجهزة الصرف الآلي.

واضاف «وفرنا خدمة طلب التمويل الشخصي اونلاين وفتح حساب للعملاء الجدد دون الحاجة لزيارة الفرع واعتماده بالتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق هويتي، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وانشاء الودائع الاستثمارية، وفتح حساب الذهب وبيع وشراء الذهب، وطلب دفتر شيكات، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الألي من خلال QR Code وايداع الشيكات، ومتابعة المعاملات التمويلية و دفع الاقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع».

كما اتيح لعملائنا خدمة التحويل الفوري الى «بيتك تركيا» باستخدام شبكة RippleNet، وأساليب دفع رقمية بأعلى المعايير الأمنية المتطورة عبر أجهزة الهاتف النقال والساعات الذكية بالتعاون مع Garmin وFitbit وSamsung وغيرها العديد من الخدمات المصرفية الالكترونية، بالاضافة الى ذلك، يوفر «بيتك» أجهزة الـXTM، وفروع KFH Go الذكية بمختلف محافظات الكويت بما فيها مطار الكويت الدولي. وتتيح فروع KFH Go للعملاء الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية التفاعلية، ومنها: طباعة دفتر الشيكات الفوري، والطباعة الفورية للبطاقات المصرفية، واستلام سبائك الذهب وفتح حساب (الذهب، التوفير، الرابح، الخدمة الآلية)، وكذلك بيع وشراء الذهب، والسحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code أو من خلال البطاقة المدنية أورقم الهاتف، وطباعة شهادة آيبان، وطلب المعاملات التجارية «المرابحة»، وطلب البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع، وتحديث البطاقة المدنية، وتفعيل البطاقات المصرفية، وفتح الودائع والحسابات، وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية والمصرفية.