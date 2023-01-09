«اتحاد المصارف» يحذّر من الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني

مال وأعمال

أصدر معهد الدراسات المصرفية العدد الجديد من نشرة «إضاءات مالية ومصرفية» لشهر يناير 2023.

ونوه الاصدار الى أنه بسبب التقدم المتسارع في التكنولوجيا الحديثة وسهولة التعامل معها، أصبحت المعاملات الإلكترونية بمختلف أنواعها جزءاً أصيلاً من حياتنا اليومية، حيث دخلت الكثير من المعاملات الإلكترونية في أغلب التخصصات والمجالات، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في انتشار الهواتف الذكية وتوفر خدمات الانترنت على نطاق واسع.

وبالتالي أصبحت المعاملات الإلكترونية بكافة مميزاتها ضرورة من ضرورات الحياة التي لا يستغني عنها البشر في حياتهم اليومية، ولا شك أن إنجاز الكثير من المهام اليومية أصبح أكثر سهولة وكفاءة.

ولكن لا شيء له مميزات إلا وفيه بعض العيوب التي يجب التنبيه عليها والحذر منها لتفادي حدوث الأضرار المترتبة عليها التي تضر بالأفراد والمؤسسات والدول في بعض الأحيان.

ومن أهم هذه العيوب ما يسمى بالاحتيال الإلكتروني، الذي عادة ما يكون في أشكال كثيرة وبطرق متعددة، يأتي في مقدمتها المعاملات المالية بشتى أنواعها والمعاملات المصرفية على وجه الخصوص.

وتضمن الاصدار التعريف للاحتيال الإلكتروني، وأنواعه، التي تختلف أنواع الاحتيال الالكتروني بحسب الغرض من الاحتيال، فقد يكون الغرض من الاحتيال هو سرقة حسابات شخصية أو حسابات مؤسسات سواء للحصول على هوية المستخدم أو للحصول على معلومات سرية أو سرقة أموال، وأيضاً يختلف نوع الاحتيال بحسب الطريقة المستخدمة، فقد يكون الاحتيال عبر الانترنت عبر المواقع الإلكترونية المزيفة والإعلانات الوهمية أو عبر الرسائل النصية الإلكترونية، وحذر الاصدار من مخاطر الاحتيال الإلكتروني.

إجراءات التحوط

تقوم المؤسسات المصرفية بشكل مستمر بأخذ إجراءات تحوطية وعمل توعية ضد أساليب الاحتيال التي تتجدد بشكل مستمر ونتناول هنا أهم هذه الإجراءات التحوطية كما يلي: وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة الاحتيال،وضع تدابير مضادة واضحة للجمهور لتفادي الوقوع في العمليات الاحتيالية، رفع مستوى الكفاءة بشكل مستمر لدى العاملين في القطاع المصرفي وكذلك رفع مستوى الوعي للعملاء والجمهور من خلال حملات توعوية مستمرة توضح كافة سبل الاحتيال وكيفية التصدي لها، التطوير المستمر في أدوات التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في كشف عمليات الاحتيال، حيث بالفعل تتنافس المصارف في استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تمكنها من الكشف عن عمليات الاحتيال بشكل سريع ومستمر، حيث يظهر ذلك في استبيان أعدته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) حول جرائم الاحتيال عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط، حيث يشير الاستبيان إلى أن نسبة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في كشف الاحتيال تصعد بشكل متسارع، وذلك من خلال تنوع الأدوات والتقنيات المختلفة التي يتم استخدامها لكشف عمليات الاحتيال كما هو موضح في الشكل (1)، كما أكد نحو 82 %من المشاركين في الاستبيان من الشرق الأوسط أن المراقبة المؤتمتة المستمرة والآنية تساعدهم في مكافحة الاحتيال.

وتقوم دولة الكويت بدور بارز في نشر وتوعية الجمهور ضد عمليات الاحتيال من خلال العديد من الحملات والمبادرات، ومن أبرزها: حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وبمشاركة البنوك الكويتية.

