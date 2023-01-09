«الخليج» منح جوائز لمشاريع التخرج الأكثر ابتكاراً واستدامة

مال وأعمال

اختتم بنك الخليج رعايته البلاتينية لمعرض مشاريع التخرج لطلاب كلية الهندسة في الجامعة الأسترالية، وذلك في إطار دعمه المستمر لفئة الشباب، ومساعيه المتواصلة لتمكينهم وتشجيعهم على الابتكار وترسيخ مفاهيم الاستدامة في المجتمع. وقام فريق الابتكار في بنك الخليج بقيادة رئيسة وحدة التحول الرقمي والابتكار مي العويش بتقييم 30 مشروعاً، تقدم بها نحو 137 طالباً وطالبة من خريجي أقسام كلية الهندسة في الجامعة الأسترالية.

وفي نهاية عملية التقييم أعلن فريق الابتكار فوز 4 مشاريع تخرج باعتبارها الأكثر ابتكاراً واستدامة هي:-

1- مشروع معالجة التربة الملوثة (الهندسة المدنية).

2- تحويل النفايات إلى طاقة حيوية (هندسة البترول).

3- استخدام الألياف الطبيعية في تحسين الأداء الإنشائي للخرسانة (الهندسة الميكانيكية).

4- إدارة النفايات الذكية (الهندسة الكهربائية).

وبهذه المناسبة، قالت المديرة عامة الموارد البشرية في بنك الخليج، سلمى الحجاج: «تأتي رعايتنا للمعرض انطلاقاً من المساعي الحثيثة التي يبذلها بنك الخليج لتمكين الشباب وتحفيزهم على الابتكار باعتبارهم الثروة الحقيقية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في النمو والتطور» وأضافت: «نحرص على دعم المواهب والاستثمار في الشباب وحثهم على الابتكار، والمساهمة بشكل فاعل في ترسيخ معايير الاستدامة في الكويت من خلال تحفيز وتشجيع الأفكار المبتكرة ذات التأثير الإيجابي على البيئة، القادرة على المساعدة في حل المشاكل التي تواجه المجتمع، سواء من خلال دعم كافة الفعاليات التي تصب في نفس الاتجاه، أو منح الشباب المتميزين فرص واعدة للانضمام إلى عائلة بنك الخليج، للحصول على رعاية أكبر لمواهبهم ومساعدتهم على التطور والترقي».

