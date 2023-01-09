البورصة: نقل 7 شركات من الرئيسي.. إلى السوق الأول

مال وأعمال

أعلنت بورصة الكويت عن إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2023 وفقاً لأحكام قواعد البورصة، وبناء على تلك المراجعة السنوية تقرر الآتي:

أولاً: الشركات التي ستنتقل من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، وذلك لانطباق معايير السوق الأول عليها: «الشركة الكويتية للاستثمار»، مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، شركة أعيان للإجارة والاستثمار، الشركة الوطنية العقارية، الشركة التجارية العقارية، شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، مجموعة جي اف اتش المالية.

ثانياً: الشركات التي ستنتقل من السوق الأول إلى السوق الرئيس، وذلك لعدم توفيق أوضاعها والإيفاء بمعايير السوق الأول عليها:

- لا يوجد.

ثالثاً: الشركات التي أخلت بالالتزامات المستمرة في السوق الأول، وقد منحت فترة سنة لتوفيق أوضاعها على أن تبقى خلال هذه الفترة في السوق الأول:

- شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه.

وسيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12-02-2023.

وعلى الصعيد نفسه، أفادت البورصة بإتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة لعام 2023 وفقاً لأحكام قواعد البورصة.

وبناء على تلك المراجعة السنوية تقرر الآتي:

أولاً: الشركات التي ستضاف إلى مؤشر السوق الرئيسي 50، وذلك لانطباق معايير المؤشر عليها: شركة التسهيلات التجارية، شركة آسيا كابيتال الاستثمارية، شركة راسيات القابضة، شركة الكويت للتأمين، شركة العقارات المتحدة، الشركة العربية العقارية، شركة أسمنت الكويت، شركة أسمنت بورتلاند كويت، الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة، شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، شركة جياد القابضة، شركة الاتصالات الكويتية.

ثانياً: الشركات التي لن تكون من ضمن مؤشر السوق الرئيسي 50، وذلك لعدم انطباق معايير المؤشر عليها: الشركة الكويتية للاستثمار، مجموعة أرزان المالية للتمويل و الاستثمار، شركة أعيان للاجارة والاستثمار، شركة بيان للاستثمار القابضة، شركة مجموعة السلام القابضة، الشركة الوطنية العقارية، شركة مجموعة المستثمرون القابضة، الشركة التجارية العقارية،

شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة، مجموعة جي اف اتش المالية، شركة البريق القابضة.

وسيتم تطبيق نتائج عملية المراجعة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12-2-2023.

