«زين» شاركت في «وظيفتي».. لاستقطاب الكفاءات الشابة

مال وأعمال

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن مُشاركتها في معرض «وظيفتي» أكبر تجمّع وظيفي بالكويت، والذي أقيم على مدار نهاية الأسبوع الماضي في الأرينا كويت تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وشاركت زين في حفل افتتاح المعرض، والذي شهد حضور ممثل راعي الحفل وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، ونائب مجلس الأمة عبدالله المضف، ومدير إدارة العلاقات المؤسسية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح، وفريق الموارد البشرية في زين.

ودائماً ما تحرص زين على المُشاركة الفعّالة في المعارض الوظيفية وتقديم الدعم لها على مدار العام في إطار استراتيجيتها للموارد البشرية، والتي تساهم من خلالها بتنشيط سوق العمل وتبادل الخبرات الوظيفية وإتاحة الفرصة للطلبة والحديثي التخرج والباحثين عن العمل للوصول إلى فرص العمل التي تُناسب مهاراتهم وقدراتهم وطموحاتهم بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات إشراك الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص الكويتي. وقامت زين من خلال ركنها الخاص في المعرض باستعراض سياسة التوظيف التي تتبناها والفرص الوظيفية المُتاحة لديها، إلى جانب تعريف الزائرين من الطلبة والخريجين والباحثين عن فرص العمل على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كونها الشركة صاحبة الريادة في السوق الكويتي.

كما قامت الشركة بتعريف الزائرين على بيئة العمل لديها وشرح نوعية وشروط الوظائف المتاحة، بالإضافة إلى إجابة كافة الاستفسارات وتوضيح طبيعة العمل لدى مختلف الإدارات والقطاعات في الشركة.

