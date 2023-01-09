«كافكو» عقدت دورة لعدد من منتسبي الحرس

مال وأعمال

نظمت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو» دورة تأسيسية لعدد من منتسبي الرئاسة العامة للحرس الوطني لتدريبهم على عمليات تزويد الطائرات بالوقود في حالات الطوارئ .

وعقدت الدورة في منشآت كافكو واستمرت لمدة ثلاثة اسابيع تلقى فيها المتدربون تدريباً على المهارات الاساسية لعمليات تزويد الطائرات بالوقود واجراءات السلامة المتعلقة بها . كما تضمنت الدورة تدريباً عملياً في ساحة مطار الكويت الدولي ومستودع «كافكو» للوقود تحت اشراف مباشر من المختصين في الشركة .

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «كافكو» مشعل التنيب أن هذه الدورة تأتي ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية لشركة «كافكو» بالتنسيق مع الحرس الوطني وحرصها على التنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة كافة لضمان التشغيل الآمن والمستمر لعمليات التزويد في مطار الكويت الدولي حتى في حالات الطوارئ لا قدر الله .

وتقدم التنيب بالشكر للرئاسة العامة للحرس الوطني التي كان لها السبق بالمبادرة بترشيح منسوبيها لهذه الدورة كما شكر منسوبي الحرس الوطني كافة الذين شاركوا في الدورة لما أبدوه من حرص والتزام وانضباط أثناء مشاركتهم في الدورة التدريبية ، كما شكر فريق «كافكو» المكلف بعملية التدريب الذي أظهر مهنية عالية واستعداد لنقل الخبرات التي يتمتعون بها.

وفي ختام الدورة قام مدير العمليات والصيانة والخدمات الفنية بشركة «كافكو» عبد العزيز المشيلح بتوزيع شهادات تقديرية على المتدربين بحضور مقدم ركن خالد صنهات سفر آمر مركز اسناد أجهزة الدولة بالحرس الوطني.

