«اتحاد البترول» يعلق مؤتمراً وإضراباً بعد لقاء نواف السعود

مال وأعمال

اعلن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية النفطية تعليق المؤتمر الصحافي لنقابة نفط الكويت أمس وإضراب نقابة البترول الوطنية الأربعاء المقبل، وذلك بعد لقاء الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح والعضو المنتدب للموارد البشرية في مؤسسة البترول هشام الرفاعي. وقال اتحاد البترول في بيان إنه ونقاباته يقفون صفا واحدا بجانب المطالب العمالية المستحقة وعدم القبول بأي انتقاص لحقوق العمال ومكتسباتهم.

وأوضح أن تعليق المؤتمر والإضراب يأتي لتفهم الإدارة التنفيذية لمطالب عمال الأمن وضرورة حسمها وعرضها خلال اجتماع الرؤساء التنفيذيين الأربعاء المقبل.

