د. أسامة بوخمسين: التجار أصل نهضة الكويت وواجهتها الحضارية

مال وأعمال

الكويت مليئة مالياً ولديها قطاع خاص قوي واستثماراتها تتواجد في أقطاب الأرض، لكنها متراجعة خليجياً، هكذا وصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت رئيس مجلس إدارة شركة التنمية العقارية وعضو مجلس الإدارة التنفيذية في مجموعة بوخمسين القابضة د. أسامة بوخمسين الوضع في الكويت، قائلاً الكويت تعاني أزمة قرار، بسبب تعارض البيئة السياسية مع البيئة الاقتصادية فكلاهما ليسا وجهين لعملة واحدة كما هو الحال في دول العالم كافة وإنما تراجعات تتلوها تراجعات بسبب غياب التركيز على مستقبل البلد والنهوض به من قبل البيئة السياسية.

وأكد بوخمسين أن القطاع الخاص منذ نشأة الكويت وحتى يومنا هذا هو من يقود التنمية في الكويت وواجهتها الحضارية، فتراه حاضراً في كل القطاعات من صناعة وتجارة وعقار وفندقة وغيرها من القطاعات التي كانت ركيزة رئيسية لتنمية الكويت في كل المجالات.

وقال بوخمسين: رفقاً بالكويت وأهلها، وعلى الحكومة والمجلس الالتفات إلى حاضر البلد ومستقبله، فالكل تقدم وطور من أفكارنا وخططنا وطبقها على أرض الواقع، مستشهداً بمشروع خور دبي الذي قدمه مؤسس مجموعة بوخمسين جواد بوخمسين وطورته الإمارات وحصلت من خلاله على جوائز.

وقال إن القطاع الخاص قدم مئات المبادرات التي كان مصيرها الأدراج المغلقة وضاعت على الدولة استثمارات بالمليارات بسبب التردد في اتخاذ القرار، مؤكداً أن الكويت لا تعاني أزمة عقار ولكن أزمة قرار في جميع المجالات.

وقال إن مبادرة مجموعة بوخمسين والتي قادها لتغيير نسب البناء حتى 100 دور، حولت مدينة الكويت إلى مدينة أبراج بدلاً من مدينة الأشباح والمقابر. واستدرك بوخمسيين بالقول: لا يمكن استمرار التأخر عن ركب التقدم في دول مجلس التعاون الخليجي وآن الأوان لقيادة التغيير والتطوير برؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الجابر الأحمد الصباح – حفظه الله.

ودعا بوخمسين إلى تحويل منطقة الصوابر إلى حديقة شهيد تحاكي نموذج «Central Park» في نيويورك حتى لا تختنق العاصمة وبما يؤدي إلى جعل العاصمة متنفساً للجميع.

وقال إن المجموعة بصدد الانتهاء من تصاميم مجمع بوخمسين سكوير خلال العام الحالي وسيكون أيقونة في قلب العاصمة ورمزاً لمجموعة بوخمسين في القطاع العقاري بما يضمه من تتصميم فريد من نوعه وسيؤدي لإحداث نقلة حضارية، مبيناً أن افتتاحه سيكون في عام 2028 بمساحة تأجيرية تفوق 100 ألف متر مربع. وأشار إلى أن المجموعة مستمرة في تطوير فنادقها، آملاً أن يكون المطار الجديد المتوقع افتتاحه في 2024 بداية نهضة سياحية كبيرة في الكويت. وفيما يلي التفاصيل..

بداية، ما تفسيركم لتراجع دور الكويت مقارنة بدول الخليج؟

الكويت مرت بمراحل كثيرة، وكانت درة الخليج في سبعينات وثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي، إلا أنه بعد عام 2000 تراجعت الكويت في جميع المجالات واحتلت مرتبة متأخرة خليجياً وكان هناك أعذار الفترة الماضية بسبب الغزو والكوارث التي مرت على الكويت، إلا أنه حالياً لا أعذار لتحقيق التطوير والتحديث والتقدم ويجب على الحكومة أن تأخذ على عاتقها تحقيق التطوير والتنمية بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وذلك من خلال تغييرات كبيرة نسمعها يومياً أو تعديل قوانين. كما يجب أن يكون مجلس الأمة صاحب رؤية حقيقية وجادة في تحقيق التعاون بينه وبين الحكومة ومن المهم أن يعي الجميع أن الكويت لم تعد تحتمل مزيداً من تأخير عجلة التنمية والتطوير.

الكويت تأخرت خليجياً

ولنا في دول الخليج عظة وعبرة؟

لا شك في ذلك، نحن الآن نفتخر بدولة الإمارات ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان، والكويت هي الدولة الوحيدة المتأخرة خليجياً رغم قوتها الشرائية وقوتها المالية، فاستثمارات الكويتيين تصل لأقطاب الكرة الأرضية والثقافة والتاريخ غير مسبوق ومميز، ودليلي على ذلك تاريخ التعليم والثقافة لدى الكويتيين،كما نفتخر بوجود سيدات توجهن للحصول على العلم في السبعينات بالإضافة إلى تجربتها الديموقراطية.

ما أسباب التأخر من وجهة نظرك؟

في اعتقادي أن هناك مؤشرات وتغييرات مطمئنة وتوجهات الحكومة الجادة نحو تطوير جزيرة فيلكا والتي تفتخر مجموعة بوخمسين من خلال المكتب الهندسي والشركات العقارية التابعة للمجموعة كانت قد قادمت أحد العروض المميزة لتطوير الجزيرة من 20 عاماً، لكنها للأسف دخلت الأدراج.

وقرارات الدولة دائماً متأخرة ومتذبذبة، وأتمنى أن يكون هناك سرعة في تطوير القوانين وسرعة البت في اتخاذ القرارات للمشاريع واستقطاب الشركات العالمية، لأن الكويت الآن سمعتها عالمياً ليست على مستوى التطلعات، فجزيرة فيلكا طرحت ولم تنفذ، الواجهات البحرية، ميناء مبارك، جزيرة بوبيان، ميناء مبارك والجزر الأخرى، مدن حدودية لوجستية، مبادرات القطاع الخاص لجهاز BOT تفوق مئات المبادرات وكان مصيرها الأدراج للأسف والتي كان من الممكن استقطاب أموال وتحول الكويت إلى جنة، حيث لم يكن المسؤولون على مستوى اتخاذ القرار للأسف.

12 مبادرة تنموية

هل قدمت مجموعة بوخمسين مبادرات للجهاز؟

بالتأكيد، فقد قدمت المجموعة من خلالي 12 مبادرة، منها: خور الديرة الأولى، هلال الكويت وهما مشروعان سياحيان، مشروع المدينة الصحية، مشروع المدينة اللوجستية الحدودية في دولة العراق لتعزيز التبادل التجاري، مشروعان للمدن الإسكانية واحدة لذوي الدخل المنخفض وأخرى لإسكان الكويتيين وهي مبادرات مميزة كان بإمكانها المساهمة في حل الأزمة الإسكانية وللأسف كان مصير كل تلك المبادرات الأدراج المغلقة.

مع كل تلك المبادرات، ما الذي يؤخر الكويت عن اللحاق بركب التقدم والتطوير؟

الكويت بها فكر وأموال وطاقة تطور دول العالم أجمع وليس الكويت وحدها، وبها قطاع خاص يطور دول العالم، فمجموعة بوخمسين القابضة بها مشروعان كبيران، كما بدأنا في التوجه لبعض الدول الأوروبية لتطوير بعض الأفكار العقارية المميزة والمبدعة ولذا نتمنى أن يحمل 2023 قرارات نوعية للمسؤولين تكون مغرية ومطمئنة وجاذبة لرؤوس الأموال الكويتية والعالمية، كما نتمنى من الحكومة ومجلس الأمة الالتفات أكثر لمصلحة الدولة بعيداً عن الأشياء الصغيرة التي تعطل مسيرة التنمية وتطلعات المواطنين المستقبلية، وعلى مجلس الأمة التفكير في المشاكل التي تواجه الكويت ومقارنة وضع الكويت بدول الخليج وما تمتلكه من موارد قوية التي تجعل من الكويت قوية وفي مستوى الصدارة على مستوى دول الخليج.

كأس العالم 2022

ونجاح قطر في تنظيم كأس العالم 2022 خير دليل على ذلك..

نعم، فنجاح قطر من نجاح الكويت، كما ان نجاح السعودية من نجاح الكويت وما يحز في خاطري أن تكون الكويت متأخرة وهو ليس تأخراً شكلياً فقط بل تأخر في كل القطاعات والمجالات، ولذا لابد أن ينعكس التطور على الاقتصاد بشكل عام ورفع مستوى الدخل وأسواق التجزئة تتحرك والقطاع المصرفي يتحرك وهي عجلة تقود التأمين وغيرها وعند فتح الاقتصاد يتم حدوث التطوير والتنمية والتحديث واستقطاب رؤوس الأموال عالمياً.

البيئة الاقتصادية غائبة

يقال إن الكويت تفكر وتخطط ودول أخرى تنفذ؟!

نعم أتفق مع تلك المقولة، فالكويت توجهت إلى الصين في عهد سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد – طيب الله ثراه – وبعدها كان هناك اهتمام حكومي كبير لخلق باب التعاون والتطوير،وبعدها ذهبت الصين إلى دول خليجية مجاورة وتم توقيع اتفاقيات في تلك الدول مع الصين بالمليارات وكانت الكويت هي من بدأت ولكن غاب عنها التطبيق.

والسؤال هنا: لماذا دائماً الكويت تفكر وتخطط والآخرون يطبقون؟ وأضرب لك مثالاً على مشروع خور الديرة الذي تم عمل دراسات له ولكن قامت الإمارات بتطبيقه وكان والدي هو صاحب تلك الفكرة وللأسف تفاجأنا أن الكويت غير قادرة على اتخاذ قرارات وذلك بسبب انه عادة ما تكون البيئة السياسية غير متوافقة مع البيئة الاقتصادية للاسف مما يعرقل تنفيذ المشاريع التنموية، وعلى الرغم من كل ذلك نحن متفائلون بتوجهات صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين وأن يكون هناك تغيير ورؤية واعدان لجذب المستثمرين.

«تطفيش» التجار

هل هناك «تطفيش» للتجار والمستثمرين في الكويت؟

لا أقول تطفيشاً ولكن هناك عقبات وعراقيل، فالعالم كله يركض وراء المستثمر ويقدمون له كل التسهيلات المطلوبة، إلا في الكويت للأسف الآية معكوسة، وأتساءل: ما الذي يمنع التطوير والتحديث في الكويت؟ وما الذي يمنع رؤوس الأموال عالمياً بالدخول فيها؟ وللأسف الكويت تأخرت كثيراً.

أزمة القرار

هل تعاني الكويت بالفعل من أزمة عقارية؟

بالتأكيد لا، وأود القول أنني دعيت ذات مرة لمؤتمر بعنوان « أزمة العقار» وكنت متحدثاً في المؤتمر كعضو في اتحاد ملاك العقار، وطالبت بتغيير عنوان المؤتمر إلى أزمة القرار وليس أزمة العقار، فالكويت لديها سيولة قوية وبنوك قادرة على التمويل إلا إذا وجد مشاريع كبرى يمكن للبنوك المحلية التعاون مع البنوك العالمية في تمويل المشاريع التنموية، وأؤكد هنا أن الكويت تعاني من أزمة قرار وليس أزمة عقار ولديها ملاءة قوية، فقد كان لدينا في السابق قرارات ولكن الآن هناك غيابا كبيرا للقرار.

السبق والريادة

كيف ترون دور تجار الكويت في نهضة وبناء الكويت؟

تعودنا أن يكون تجار الكويت هم أصحاب السبق والريادة في قيادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهم اللاعب الحقيقي لتطوير البلد وهم الواجهة الحضارية التي تُقاد من القطاع الخاص، فالقطاع الصحي والعقار وغيرهما من القطاعات الاقتصادية في الدولة أساس ازدهارها وبنائها هم التجار، والكويت بنيت على أكتاف القطاع الخاص، ولا شك أن الحكومة كان لها دور كبير في إنشاء البنية التحتية والقطاعات التعليمية والصحية وبعض المشاريع الأخرى التي قام بها الديوان الأميري ولكنها فترات مؤقتة، حيث اختفت مشاريع الديوان الأميري الآن، ولكن دائماً يقف القطاع الخخاص كركيزة رئيسية في كل الفترات الزمنية على مدى تاريخ الكويت وتراه حاضراً في كل القطاعات الاقتصادية التي تخدم الكويت وأهلها.

السياحة

حتى قطاع الفنادق يديره ويطوره القطاع الخاص؟

نعم، فأي دولة في العالم يدار قطاع السياحة من خلال مطار وفندق والفنادق من يملكها ويديرها هم التجار من القطاع الخاص ففي كل مكان تجد جهود القطاع الخاص ومشاريعه ماثلة وحاضرة أمام العيان، كما أن توقعات تدشين المطار الجديد سيكون في 2024، وسيكون له انعكاس كبير وقوي على نجاح البلد في المستقبل وينعكس على القطاع الاقتصادي بشكل عام، والسياحة ستفتح أبوابها في كل القطاعات والتي منها سياحة العوائل وسياحة الأفراد والسياحة بشكل عام سيكون لها انعكاس مستقبلي على كل القطاعات.

تاريخ عريق لمجموعة بوخمسين

تاريخ مجموعة بوخمسين العقاري في الكويت مشهود لأكثر من نصف قرن..

الوالد - حفظه الله - أضاف أكثر من 450 عقاراً في الكويت، والسوق العقاري وله بصمة مميزة ليس على المستوى الكويتي ولكن على المستويين الخليجي والعربي ونحن نسير على خطى الأيقونات التي أسستها مجموعة بوخمسين العقارية وعلى رأسها: جرافتي – عمارة التجار – برج الكريستال – بالإضافة إلى المباني القديمة التي تم تطويرها مثل: مركز رائد وسيتي تاور، فكل مكان في الكويت لنا فيه بصمة عقارية تشهد على أداء مجموعة بوخمسين، وسنستمر في تطوير الكويت والبناء، وسنزيد من قدراتنا العقارية في كل مكان بالكويت.

تطوير القوانين

لكم العديد من المبادرات التي أسهمت في تطوير البناء بالكويت؟

قدمت العديد من المبادرات خلال مسيرتي المهنية مع الوالد والتي تجاوزت 30 عاماً، حيث قدمت قوانين استفاد منها كل أهل الكويت، فقد تم تعديل قانون سالم المبارك المتعلق بالواجهة التجارية وعدلنا ارتفاعات البناء وأصبحت مدينة الكويت أبراجاً وساهمنا في تعديل قانون الارتفاعات من 20 إلى 30 إلى 40 إلى 100 دور، ولم تأت من الحكومة ولكن من القطاع الخاص ولقد ساهمنا وساعدنا في تغيير قوانين الدولة.

هل كان لتلك القوانين وتحديداً نسب البناء التشجيعية أثر كبير في تطوير مدينة الكويت؟

نعم، فقد رأينا أبراج شركات الصالحية والكريستال والحمراء، كما عدلنا نسبة البناء التشجيعية، وكان لتلك القوانين الأثر في تحويل مدينة الكويت من مدينة الأشباح والمقابر إلى مدينة الأبراج. ونحن كتجار ساهمنا في تطوير القطاع العقاري، حيث نمتلك خبرات متكاملة من تسوية الأراضي إلى التخطيط وإلى البناء وإلى التسويق والتشغيل والإدارة ولدينا مراحل تطوير العقار وشركة التنمية العقارية نفخر بوجود هذا الجهاز المتكامل وسنظل مهتمين بهذا التطوير.

حديقة الصوابر

هل تؤيدون فكرة تحويل منطقة الصوابر إلى حديقة شهيد ثانية؟

طبعاً أؤيد تلك الفكرة، ولابد من تطوير تلك المنطقة وتحويلها إلى حديقة شهيد ثانية أو تصبح مثلما هو موجود في ولاية نيويورك Central Park. ومن هنا، أحذر وبشدة من ظهور مشروع يزاحم البنية التحتية في المنطقة ويخنق وسط المدينة ويجب أن يكون هذا متنفساً كل دول العالم ولابد أن تكون Central Park على مستوى حديقة الشهيد وأفضل منها، لسببين الأول أن تكون بيئة حضارية والآخر تكون مواقف سيارات تخدم العاصمة وتكون واجهة لجذب المواطنين والمقيمين في المساء وجذب السياح وحتى لا تموت العاصمة في الليل.

«عمارة التجار»

حدثنا عن «عمارة التجار» وما يميزها عن غيرها من المشاريع؟

عمارة التجار من العقارات التي نفتخر بها والتي بدأت التشغيل في عام 2022، وميزة المشروع أنه يركز على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المبادرين وقد حرصنا على توفير مساحات صغيرة تناسب احتياجات المبادرين، حيث إنه كان في السابق يتم تأجير أدوار بالكامل ولم تكن تناسب تطلعاتهم. وقد لاقى المشروع نجاحاً كبيراً وإقبالاً من قبل المبادرين، كما أننا حرصنا على اختيار أفضل المؤجرين وهي عبارة عن خدمات متكاملة وقد شرفنا بزيارة السفير البريطاني إلى المشروع، حيث يعد المشروع رائداً ومتميزاً ومن المشاريع الذي تشجعه دولة بريطانيا لما له من تأثير كبير على السوق العقاري، الذي يعطي اهتماماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونطمح أن نقوم بتطوير مشاريع أخرى مماثلة.

تطوير مستمر بفنادق المجموعة

ما رؤيتكم المستقبلية لقطاع الفندقة للمجموعة؟

توسعاتنا تجرى على قدم وساق في الفنادق التابعة للمجموعة، وتم التوقيع مؤخراً مع مجموعة «ماندرين أورينتال» تضاف الى مجموعة الفنادق الموجودة حاليا.

ما تطلعاتكم في مجموعة بوخمسين القابضة خلال 2023؟

نحن في مجموعة بوخمسين، لدينا مجموعة شركات وبالتحديد في شركة التنمية العقارية التابعة لمجموعة بوخمسين وهي الشركة الموكل لها تطوير العقارات الخاصة في المجموعة. وأود الإشارة هنا أن المجموعة في السنوات الأخيرة أصبح تركيزها على سوق المكاتب التجارية ونركز عليها حالياً.

«بوخمسين سكوير»

ما أهمية مشروع «بوخمسين سكوير» في مسيرة المجموعة العقارية؟

لدينا مشروع بوخمسين سكوير في وسط العاصمة يقع في شارع أحمد الجابر، يتكون من برج بواقع 80 دوراً وفندق أورينتال ومكاتب ومحلات ومطاعم مشهورة عالمياً والمشروع حالياً في مرحلة التصميم ويقوم به مكتب عالمي هو مكتب فوستر الإنكليزي، حيث تم توقيع العقد منذ شهرين ومن المتوقع افتتاحه في 2028 ومن المتوقع أن يكون 2023 عاماً مهماً لإنهاء التصاميم واعتمادها بشكلها النهائي. وأتوقع أن يكون المشروع جاهزاً للطرح في 2024 والمشروع سيكون مميزاً في إطلالته وموقعه المتميز داخل العاصمة.

وقد راعينا في التصميم ألا يكون مجمعاً تجارياً، وإنما يكون رمزاً لتاريخ مجموعة بوخمسين في السوق العقاري والجهود التي بذلت من قبل مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها الوالد جواد بوخمسين أطال الله في عمره.

والذي تحفل مسيرته بأكثر من 60 عاماً من العطاء في السوق العقاري بالكويت وهو رمز للنجاح بعد تلك السنوات الطويلة، وسيكون مقر المجموعة وشركاتها التابعة داخل داخل المشروع ومكتب الوالد ومكاتب أعضاء مجلس إدارة المجموعة.

ما مميزات تصميم المشروع؟

راعينا أن يكون المشروع تحفة معمارية تضاف إلى تاريخ الكويت القادم، لأن التصميم مبتكر وسيضاهي في ارتفاعه برج الحمراء العقارية وسيشكل ثاني أعلى برج بعد برج الحمراء وسيشكل تحفة معمارية ونطمح الحصول من خلاله على جوائز عالمية مثل برج الكريستال الذي حصلنا من خلاله على 3 جوائز خلال 15 عاماً الماضية.

أفكار جديدة

ما المشاريع الأخرى التي تنوون تنفيذها في المستقبل؟

لدينا مشروع آخر، عبارة عن تطوير وبناء مجمع تجاري كبير في منطقة الضجيج جنوب خيطان ونقوم حالياً بعمل تصاميم له وكونه مشروعاً كبيراً فإننا ندرس في تلك المرحلة أهمية التعاون أو المشاركة مع شركات التجزئة الكبيرة أو بعض المستثمرين بمنطقة الخليج أو أوروبا، ليكون المشروع ناجحاً من ناحية بلورة أفكار جديدة في تلك الأسواق باعتباره مركزاً مهماً لتنفس العائلات وليس فقط مكان للتسوق، بالإضافة إلى أن يكون متنفساً رياضياً وليس مجمعاً تجارياً تقليدياً، ونحن نسعى لأن تكون الفكرة جديدة وغير مسبوقة لجذب العائلات محلياً وخليجياً. كما أن المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط وأفكار التصميم المختلفة. ولدى مجموعة بوخمسين شركة التنمية العقارية وهي دائماً ما تقوم ببلورة وتطوير الأفكار وأطمح أن تكون مشاريعنا متميزة.

كم تصل المساحة التجارية لمشروعي الضجيج وبوخمسين سكوير؟

تصل المساحة التأجيرية في مشروع الضجيج جنوب خيطان إلى 300 ألف متر مربع، أما المساحة التأجيرية بحدود أكثر من 100 ألف متر مربع.

