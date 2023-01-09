أحمد فؤاد نجم.. شاعر وزَّع ثروته على «الغلابة»

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لماذا أحمد فؤاد نجم الأكثر حضورا؟.. سؤال بديهي يطرحه البعض عند الحديث عن شعراء العامية في مصر، لاسيما وأن القائمة تضم كثيرين إلى جانب نجم، فهناك صلاح جاهين، عبد الرحمن الأبنودي، فؤاد حداد، وكبيرهم الذي علمهم السحر، الشاعر بيرم التونسي، لكن رغم هذه القامات الشعرية التي لا يختلف على موهبتها قارئ أو ناقد، إلا أن الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم (22 مايو 1929- 3 ديسمبر 2013)، يظل صاحب لمسة خاصة وحضور طاغ لم يأخذ منه رحيله الذي امتد إلى 9 سنوات حتى وقتنا الحالي، شيئا.

شعر نجم أم شخصية الفاجومي، والفاجومي لفظ يعني في العامية المصرية الجريء، الذي يتحدث بما في قلبه دون مواربة ودون أن يكلف نفسه عناء البحث عن ألفاظ منتقاة ومنمّقة، حتى لو جرح بها صاحب الرأي المخالف لمعتقداته ومفاهيمه التي جُبل عليها وتربى على المواجهة الصريحة، حتى لو في مواجهة السلطة الحاكمة، وأي محاولة للفصل بين الشعر والشخصية ستكون أشبه بعملية بتر، فـنجم، مثلما كان يخرج الكلام من قلبه دون تجميل، فإن الشعر هو الآخر كان مكانه القلب، وموضعه القلب، ولهذا دائما أشعار أبو النجوم صالحة للاستخدام في كل العصور ومع أي من المناسبات.

أحداث ووقائع

الكتابة عن شعر نجم، ستكون قريبة الشبه- إن لم تتطابق- مع الاجترار والتكرار، فالنقاد في مصر والعالم العربي، على حد سواء، تحدثوا عن إبداعاته الدائمة، والقراء لم يكونوا هم الآخرين بعيدين عن مشهد التفنيد لكل القصائد، لكن في المقابل حياة نجم، حافلة بالعديد من الأحداث والوقائع، من زيجات عدة إلى خناقات متصلة مع مشاهير، إلى لحظة فاصلة اختار أن يختم بها نجم حياته، وهي لحظة كانت شبيهة بـالفاجومي، وعلى طريقته أيضا.

أما اللحظة الفارقة هذه، فيرويها أحد أحباء نجم، وهو الشاعر المصري، إبراهيم داود، قائلا: صباح يوم 3 ديسمبر 2013، اتصل أحمد فؤاد نجم بصديقه رشدي جاد، وطلب منه أن يمر عليه بالمقطم حيث كان يعيش، وبالفعل جاءه الصديق فطلب منه الشاعر الكبير أن يأخذه إلى البنك، وهنالك استعلم عن رصيده الذي تجاوز، بعد حصول نجم على جائزة الأمير كالاوس، وهي جائزة هولندية لم يحصل عليها من العرب غير محمود درويش ونجم، وتبلغ قيمتها 100 ألف يورو، بما يعادل (مليون جنيه وعشرات الآلاف من الجنيهات) وقتها ، فطلب من الموظف أن يضع المليون كاملا في حساب مستشفى سرطان الأطفال، وقال له: حط الفلوس دي في المستشفى اللي بتعالج العيال الغلابة من السرطان، ثم طلب منه أن يوزع المبلغ الصغير المتبقي على نوارة وزينب وأميمة. وبعدها سحب مبلغ خمسة آلاف جنيه ووضعهم في جيبه.

هات حاجة للأولاد

وبحسب داود: قال الشاهد على الواقعة إنه حين وصل إلى باب البنك أعطى موظف الأمن خمسمئة جنيه بلا مبرر. وعلى الطريق كانيكبش دون حساب أو تقدير ويناول المال لكل مَن يقابله وهو يردد: خد دول، هات حاجة لولادك ثم استوقف سيارة أجرة وعاد بها إلى البيت، وكانت أجرة التاكسي لا تتجاوز بأي حال الخمسين جنيها غير أنه أعطى السائق ما تبقى في جيبه من مال، وهو مبلغ قد يتجاوز الألف جنيه، وقد اندهش سائق التاكسي وسأل: ما هذا؟ فقال نجم له إنه رزق العيال.

داود اختتم شهادته عن ذلك اليوم، بقوله: في ذلك اليوم تحديدا توفي أحمد فؤاد نجم بعد أن وزع كامل ثروته على الناس الغلابة الذين عاش بينهم ومعهم ودافع عنهم وعن قضاياهم فسُجن بسبب انحيازه إلى تلك الطبقة، طبقة القاع والفقراء والمهمشين. هذا هو نجم المناضل والشاعر والإنسان العظيم.

الزيجات والرجولة

المال، لم يكن الثروة الوحيدة التي منحتها الحياة لـنجم، فالشاعر الأكثر شهرة من بين أقرانه، كان له فتوحات أخرى بعيدا عن الشعر، وتحديدا فتوحات في حضرة المأذون، حيث تزوج نجم ست زيجات، قال عن الزيجة الأولى من هذه الزيجات: أنا تزوجت 6 مرات في حياتي، وطلقت، والآن متزوج، زوجتي الأولى كانت فاطمة منصور وهي مصرية، الست دة ظلمتها أوي، لأنني كنت رجلا جهولا وظالما، كنت أضربها كل يوم، من منطلق أن الرجل اللي ما يضرب مراته ضعيف الشخصية ومش راجل، فنزلت فيها ضرب، ومعرفتش هي استحملت الضرب كله إزاي، كنت عايز أطبق الرجولة.

أما الزوجة الثانية لـنجم، فكانت صافيناز كاظم، الناقدة المسرحية، وزوجته الثالثة كانت المطربة عزة بلبع، والرابعة كانت صونيا ميكيو، التي تعرف عليها في الجزائر فطلبت منه الزواج بعد 15 يوماً من التعارف، فتزوجها، لكنها اشترطت عليه أن يعيش في الجزائر، فما كان من نجم إلا أن رفض طلبها، لتطلب منه الطلاق.

أما الزوجتان الخامسة والسادسة، فهما من خارج الأوساط الفنية والثقافية، حياة الشيمير وهي مصرية، والأخيرة وتدعى أميمة علي عبد الوهاب.

وروت الفنانة عزة بلبع، جزءاً من تفاصيل علاقتها ونجم، وقالت: تعرفت عليه في إحدى الحفلات، وشعرت من اللحظة الأولى بعطائه واحتوائه لكل من حوله، وشجاعة كلمته التي لا تخضع لحسابات، وبعد صداقة طويلة تزوجنا عام 1967 وكنت صغيرة بعمر ابنته وقتها وتركت عائلتي وانفصلت عنهم بسبب هذا الزواج لأنهم كانوا رافضين له، وعشت معه في غرفة بمنطقة حوش قدم، وهو حي بسيط وفقير، إلى أن تم الطلاق عام 1982.

وأضافت: إذا عاد بي الزمن سأتزوجه وأعيش معه، لأنني اعتبرته منذ اليوم الأول ارتباطا أبويا، لأنه كان في عمر والدي البديل الذي افتقدته، واحتميت به واحترمته، وكان يخشى عليّ من المظاهرات عندما كنت صغيرة وتكونت شخصيتي معه في حضور الشيخ إمام، وتعلمت العزف على الآلات الموسيقية وإلقاء شعر العامية وتجولت مصر بأكملها معهما وقت انتخابات 1976.

خلافات.. كلب الست

إلى جانب كل ما سبق، لا يزال الجميع يتذكر الخلاف الكبير الذي نشب بين نجم، وسيدة الغناء العربي، أم كلثوم، بسبب قصيدة أغضبت كوكب الشرق، وجعلتها تتخلى عن حالة الوقار المعروفة عنها، وتؤكد أنها هتخرب بيت الشاعر وتشرده، وذلك بعد مطالعتها القصيدة التي اختار لها عنوان كلب الست.

ولأن نجم كان دائما يقف في صف البسطاء والمهمشين، فلم يكن غريبا عليه أن يكتب قصيدته التي أغضبت ثومة، بعدما عض كلبها مواطن مصري يدعى إسماعيل، الذي أعرب خلال التحقيقات التي أجريت معه، عن سعادته لأن كلب أم كلثوم عقره، وهو ما أغضب نجم إلى الدرجة التي دفعته ليكتب: إنت فين والكلب فين، إنت زيه يا اسماعين؟!، طب دا كلب الست يا ابني.. انت تطلع ابن مين.

وروى نجم تفاصيل الواقعة في مذكراته، الفاجومي.. السيرة الذاتية الكاملة، موضحا أن طلبة معهد التربية كانوا عاملين يوم رياضي مع طلبة كلية الفنون الجميلة بالزمالك- وراء فيلا أم كلثوم- وفي هذا اليوم ذهب بعض الطلاب سيرا على الأقدام ومروا أمام فيلا أم كلثوم، وإذا بكلبها العزيز المدلل ينط من السور ويبقى في الشارع وينشن على أفقر طالب، هو المدعو إسماعيل خلوصي، ويروح ناطط في كرشه مبعتره بدون سابق معرفة، وأحدث الكلب عاهات مستديمة للطالب المذكور، ما أفسد عليه خططه المستقبلية، حيث كان الطالب من المنتظر أن يعمل مدرسا للتربية الرياضية بعد التخرج. ويواصل نجم: ذهب الطالب إلى نقطة الشرطة وحرر محضرا بالواقعة، وتم تحويله إلى النيابة ثم القومسيون العام، وإذ المفاجأة تنفجر أمام وكيل النيابة بعد معرفة شخصية العاضض بأمر الله، على أثر مجموعة من المكالمات التليفونية المحمومة اللى بتأمره بسرعة حفظ التحقيق، ويضطر وكيل النيابة لكتابة الحيثيات، التى نشرت مع الخبر: إن الخدمات التي أدتها أم كلثوم للدولة كفيلة بأن تعفيها وكلبها من المسؤولية الجنائية.

نجم، أشار إلى أن أكثر ما استفزه في الموضوع هو الموضوع الصحافي الذي نشرته جريدة الجمهورية وقتها، وكان عبارة عن تقرير مع الطالب المعضوض، والذي جاء عنوانه: أنا سعيد لأن اللي عضني كلب أم كلثوم!، ويتابع: قلت لأ بقى ما بدهاش.. وهب للنبي، وكرسي في الكلوب ورحت فاقع القصيدة اللعينة اللي بتنتهي كده: هيص يا كلب الست هيص لك مقامك في البوليس بكرة تتولف وزارة للكلاب ياخدوك رئيس!. وعن رد فعل أم كلثوم، قال: عندما قرأتها قالت هاخرب بيت اللي كاتب القصيدة، فقال لها، الكاتب الصحافي، جليل البنداري اللي كتبها معندهوش بيت، فقالت له أنا هاشرده، ورد عليها هو مشرد أصلا. وأضاف نجم: أنقذني من الدمار أن القصيدة دمها خفيف، وعندما قرأها الشاعر والكاتب كامل الشناوي، كان يهتز من الضحك، وقال لي لو مش عامل القصيدة دي بخفة دم، كان الجمهور قتلك.

