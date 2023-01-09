«خواطر من القلب» دعوة لانعتاق الروح وانطلاق الخيال

ديوان Diwan

النثر يظل فنا من فنون الكتابة.. إذا كان قد دخل إلى الشعر في العقود الثلاثة الأخيرة فأصبح لدينا ما يعرف بـ«قصيدة النثر».. وإذا كان يتداخل- بشكل أو بآخر في الكتابات الروائية فإنه نوع متفرد من أنواع الكتابة.. بل إن هناك من يراه انه الأرقى والأنقى وأكثرها جمالا ومن خلال هذا الفن صاغت الكاتبة والروائية الفلسطينية «رولا الأدهمي» كتابها الأحدث «خواطر من القلب» الصادر مؤخرا عن «الآن ناشرون وموزعون».. والذي اشتمل نصوصا أدبية نثرية اختارت كاتبتها أن تجعلها حرة من العناوين وقالت عنها هذه الكلمات الرقيقة على غلاف الكتاب «على مر السنين لملمت أوراقي ملأت سطورها بنقوش أفكاري وزينتها بلمسات مشاعري... خواطر من قلبي إلى قلوبكم لمعت في مخيلتي فحاكت أجمل العبارات وسقطت على تلك الأوراق لتصبح أنغاما جميلة أترنم بها في مجموعتي».

وتستهل «الادهمي» خواطرها الحرة المتنوعة ما بين الرومانسية والنفسية والإنسانية والتي لا تخلو من نزعة ذاتية واضحة بمقدمة شيقة قالت فيها : «أشعر بخفة في روحي كفراشة تحلق بين أزهار الرياض، فراشة ترفرف بجناحيها لتنثر خواطرها في الأجواء، تُسافر عبر المحيطات فتنقل صدى كلماتها بين القارات.. أشعر بشفاهٍ تبتسم متأثرة بكلماتي، تُردّد عباراتٍ أخرجتُها من قلبي لتسكن قلوبكم.. أشعر بخيالٍ يسرح بين حروف خواطري، يعيش لحظات وصفها قلمي بدِقة فسال حبره على بياض مدونتي.. أشعر بالتاريخ يُخلّد بصمتي بين بساتين الكتب لتبقى همساتي تنبض عبر العصور». وجاء الكتاب محملا بصبغة رومانسية واضحة في النصوص، فالحب صادق ونقي، ولا مكان فيه لغير المشاعر البريئة، حيث إن الكاتبة تعلي من قيمة الإنسان الحقيقي صاحب العواطف الصادقة وتنبذ الكراهية والعدوان نافية أن يكون الزمن قادرا على نسيان الجرح ومؤكدة أن وجع الروح يبقى ولا يزول «حتى إن شُفيت جروحنا لن نبرأ من وجع الروح». وفي سياق آخر تدعو الكاتبة القارئ لأن يطلق العنان لخياله وألّا يُبقي روحه حبيسة القلق والأفكار فيهرب العمر دون أن يشعر «أنت الذي تسجن روحك وتضع بنفسك الأصفاد حول رسغيك، ستجري الأيام هاربة من بين يديك». أما في مجال العطاء فرغم أن الأدهمي تراه من أسمى الأشياء إلا أنها تحذر من الوقوع في فخه فتقول: «لنفسك عليك حقّ، فأنت تحتاج إلى مَن يشحن رصيدك بالعطاء، تماما مثلما تفعل، لأنّك ستجد نفسك تحوَّلت إلى كومة رماد فجأة، بلا رصيد، ولن يشعر بك أحد، بل ربّما يتهمونك بالتقصير مهما كنت كريما، فهكذا اعتادوا عليك، كالبحر الذي لا ينضب ماؤه» وفي سياقٍ آخر «مهما كنت معطاء، اجعل للتوازن نصيبا في حياتك. لا تبالغ في العواطف ولا تصرف من رصيد سلامك النفسي دون حساب». وقد نوَّعت المؤلفة الموضوعات ليضم مشاعر جميلة إلى جانب خواطر نفسية لابد أنها مرت بأي إنسان في لحظة ما في حياته، فحكت عن تأثير الكلمة، سوء الفهم، نقاء القلب، حقيقة الاهتمام، قيمة الغياب، أهمية التغافل، الحنية وآثارها، فن التعامل، صعوبة النسيان، قسوة الانتظار، وغيرها من الموضوعات الشيّقة، وقد وصفت مشاعر مختلفة بأسلوب متناغم جميل.

