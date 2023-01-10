نجوى كرم تستعد لألبومها الغنائي

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تعيش النجمة نجوى كرم نشاطًا فنيًا ملحوظًا، إذ سبق لها أن طرحت في الأشهر الماضية أغنيتين باللهجة اللبنانية «الدنيي حلوة» و«ساعة بيضا» محققةً بهما نجاحًا.

لافتًا وملايين الاستماعات والمشاهدات عبر المواقع الموسيقية، وتستعد لطرح ألبوم جديد تتكتّم حتى اللحظة عن تفاصيله. حيث اختارت الأغنيات التي سيتضمنها الألبوم، وقد بدأت فعليًا بتنفيذها مع عدد من الموزعين الموسيقيين في لبنان. ومن المقرر أن تدخل نجوى كرم قريبًا الاستوديو للبدء بمرحلة تسجيل الأغنيات الجديدة، وتحدّد بعدها الموعد الرسمي لطرح الألبوم وفق خطة استراتيجية تضعها مع فريق عملها.

