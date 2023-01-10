«نبيل الجميل» يتصدر «شباك تذاكر» أفلام «منتصف العام»

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انتعاشة جيدة شهدها شباك تذاكر أفلام السينما، مع انطلاق موسم أفلام منتصف العام رسميًا، الأسبوع الماضي، بعرض فيلم شلبي بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والذي سبقه عرض فيلم الفنان محمد هنيدي «نبيل الجميل أخصائي تجميل».

«نبيل الجميل أخصائي تجميل»

تصدر قائمة الإيرادات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة النجم محمد هنيدي، ويشارك في بطولته الفنانة نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي تشويقي، حيث يجسد محمد هنيدى شخصية، دكتور نبيل أخصائي التجميل، وفى عيادة التجميل التي يمتلكها تحدث العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

«شلبي»

وجاء في الترتيب الثاني فيلم «شلبي» بطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز، ويشاركه البطولة الفنانة روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، إخراج بيتر ميمي، تأليف مصطفى حمدي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب «صابر» الذي يقوم بدوره الفنان كريم محمود عبد العزيز وهو يعمل في أحد بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض أحداثًا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها اسم «شلبي» ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل.

«تحت تهديد السلاح»

جنى فيلم «تحت تهديد السلاح»، 6794 جنيها فقط، بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، عباس أبوالحسن، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبدالرحمن حماقى.

«فضل ونعمة»

يليه فيلم «فضل ونعمة»، ويتقاسم بطولته ماجد الكدواني، وهند صبري، وبيومي فؤاد، وسماء إبراهيم، وياسمينا العبد، تأليف أيمن وتار وإنتاج أحمد الجناينى وإخراج رامي إمام.

«هاشتاج جوزني»

وفي المؤخرة جاء فيلم «هاشتاج جوزني» ، بطولة أمير المصري ومايان السيد وصابرين وبيومي فؤاد، ودينا، وإسلام إبراهيم، وريهام الشنواني، ولبنى عزت.

يذكر أن موسم رأس السنة ومنتصف العام، سيشهد طرح عدد من الأفلام بدءاً من الأسبوع الجاري، أبرزها «أخي فوق الشجرة» بطولة رامز جلال، و«جروب الماميز» بطولة روبى، و«المطاريد» بطولة أحمد حاتم وتارا عماد، و«اتنين للإيجار» بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت.

