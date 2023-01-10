2022 «وش الخير» على نجوم الفن

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شهد عام 2022 عودة عدد من نجوم الفن إلى شاشات الدراما أو السينما بعد غياب عن أي منهما بسبب ظروف مختلفة لكل منهم، لكن هؤلاء النجوم عادوا للجمهور العام المنتهي إما بأعمال عرضت بالفعل وإما بمشاريع فنية يعودون من خلالها بعد انتهائهم منها قريبًا.

توفيق عبد الحميد

في مقدمة الفنانين العائدين، الفنان توفيق عبد الحميد، الذي عاد لشاشة التلفزيون بعد غياب لنحو 12 سنة من خلال مسلسل «يوتيرن» رمضان الماضي مع الفنانة ريهام حجاج، وقال عن غيابه: «متقدرش تقول في سبب بعينه، لكن تقدر تقول ده قضاء الله وقدره، شاء ربنا إن أنا أتوقف، وشاء ربنا إن أنا أرجع تاني بإذن الله، وأتمنى إنه يبقى عودا أحمدا كما يقال».

مي عز الدين

الفنانة مي عز الدين عادت للدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، لتعود من خلال مسلسل «جزيرة غمام»، الذي عرض هو الآخر في رمضان الماضي، بطولة كل من طارق لطفى ومى عز الدين وفتحى عبد الوهاب، أحمد أمين والفنان رياض الخولى وعبد العزيز مخيون وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوي وتأليف عبد الرحيم كمال.

أحمد ماهر

وشهد عام 2022 عودة الفنان القدير أحمد ماهر من خلال مسلسل «منعطف خطر» مع باسل خياط وباسم سمرة وريهام عبد الغفور، وقال عن عودته: «اللي اتعود ياكل تفاح ومارون جلاسيه صعب يميّل على لقمة مِش ولا حباية خيار أو أتّة فاللي بيعرض عليا ما يفتحش النفس أبدًا، لكن هذا العمل إلى حد كبير شدني وحرص الشركة على مشاركتي كان عنصراً مهماً في مشاركتي في هذا العمل».

علا غانم

المخرج محمد النقلي، كشف عن تفاصيل مسلسل الفنانة علا غانم الجديد لرمضان المقبل 2023 والذي تعود به بعد غياب طويل وشبه اعتزال انقطعت فيه عن عالم الفن خلال السنوات الماضية خارج مصر.

وأوضح أن المسلسل بعنوان «توحة» ويشارك في بطولته بجانب علا غانم كلّ من إيهاب فهمي وميمي جمال وفريال يوسف وانتصار وحجاج عبد العظيم وأحمد صيام وإيناس عز الدين وعابد عناني ودنيا المصري ومي القاضي وتغريد فهمي وجيهان أنور.

وأضاف أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، حيث يناقش المشاكل التي تواجهها الحارة المصرية من خلال مواقف وتعاملات السكان بعضهم مع بعض وذلك في شكل خفيف.

دنيا سمير غانم

قدمت دنيا سمير غانم تجربتها المسرحية الأولى من خلال مسرحيتها «أنستونا» ويشارك في بطولتها: بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، صلاح الدالي، وآخرون، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.

ومن المقرر أن تعود «دنيا» لدراما رمضان مرة أخرى بعد غياب لنحو 4 سنوات منذ مسلسلها «بدل الحدوتة 3» في 2019، لتنافس في موسم رمضان 2023.

وتخوض «دنيا» المنافسة بمسلسل مكون من 15 حلقة فقط من إخراج إسلام خيري الذي تعيد معه التجربة بعد إخراجه الجزء الأول من مسلسلها الشهير «الكبير» بحسب ما جاء في تصريحات صحافية، وما زالت الشركة المنتجة تتعاقد مع فريق العمل الذي انضم له بالفعل الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام شريكا نجاح سلسلة «الكبير» كذلك، ومن المُقرر انطلاق التصوير منتصف شهر يناير المقبل بالقاهرة.

