الدول العربية ثقب «الأمية» الأسود عالمياً!

عربيات ودوليات

اليوم العربي لمحو الأمية الذي صادف أول من أمس الأحد 8 يناير.. أعاد للواجهة واقع التعليم في المجتمعات العربية التي تعاني بدورها من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية أيضا.

وقررت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ألكسو، من خلال الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار، أن يكون الثامن من يناير من كل سنة يوما عربيا لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وسبق للمنظمة أن وضعت الإطار العربي لوصف مؤهلات المتحرر من الأمية، ضمن وثيقة استرشادية في العام 2019، وأكد على الحاجات المعرفية الأساسية.

وأشارت ألكسو إلى الحاجة لموضوعات تعليمية تعمق الوعي السياسي بما يتعلق بحق المواطن بالإدلاء بصوته في الانتخابات، وتمكين المتحرر من الأمية من ممارسة حقه الدستوري، إضافة إلى تمكينه من مهارات الإنترنت والتكنولوجيا وضبط الذات والوقت، وغيرها.

لكن مؤسسة قلم الإبداع، اليمنية، والتي تعرف عن نفسها على أنها تسعى لرفع مستوى التعليم والقضاء على أميته، أشارت إلى أن معظم الدول العربية تشكل بؤرا سوداء للأمية على المستوى العالمي وبالمقارنة مع الدول النامية، وذلك بالنظر لتفشي ظواهر أخرى تصنف من بين مسبباتها، من قبيل الفقر والعوز الاجتماعي وانعدام الوعي وضعف المناهج التعليمية.

وكشفت ألكسو أن معدل الأمية في الدول العربية بلغ 27,1 في المئة مقارنة بـ16 في المئة على مستوى العالم.

وحسب ألكسو فإن عدد الأميين في العالم العربي يقارب الـ54 مليون شخص، وهو عدد مرشح للارتفاع في ظل الأوضاع التعليمية المتردية والأزمات التي تمر منها المنطقة، إلى جانب النزاعات المسلحة التي تسببت إلى الآن في عدم التحاق قرابة 13,5 مليون طفل عربي بالتعليم النظامي.

وأشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2022 الصادر عن صندوق النقد العربي إلى أن نسبة الأمية بين البالغين (15 سنة وما فوق) قدرت في الدول العربية بنحو 24,6 في المئة وهي بذلك تفوق مثيلاتها في جميع الأقاليم في العالم، باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء، حيث بلغت نحو 33,9 في المئة.

ووفق التقرير سجل معدل الأمية بين البالغين في عام 2020 تزايدا عما كان عليه خلال عام 2010.

وفي تقرير لـ ألكسو صادر عام 2021، يتبين ارتفاع عدد الأميين المنتمين إلى الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة في الدول العربية من 6 ملايين و806 آلاف و940 حالة خلال العام 2014، إلى 9 ملايين و676 ألفا و25 حالة في العالم 2019.

وفي حين تحتاج محاربة الأمية إلى تمويل ومؤسسات داعمة، يلفت التقرير الصادر عن ألكسو إلى النسبة الضئيلة من الإنفاق الحكومي على التعليم من الناتج المحلي في بعض الدول العربية.

وفي مقابل اليوم العربي، يحيي العالم أجمع اليوم الدولي لمحو الأمية بوتيرة سنوية منذ عام 1967، في 8 سبتمبر، وتتمثل الغاية من هذا اليوم في تذكير الشعوب بأهمية محو الأمية باعتباره مسألة من مسائل الكرامة وحقوق الإنسان، وكذلك النهوض بخطة محو الأمية للمضي قدما نحو مجتمعات مستدامة وأكثر إلماماً بمهارات القراءة والكتابة، حسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو.

ولا تزال التحديات التي تواجه محو الأمية ماثلة بالرغم من التقدّم المُحرز، إذ لا يزال ما لا يقل عن 771 مليون شخص من الشباب والكبار غير ملمّين بالمهارات الأساسية للقراءة والكتابة، حتى يومنا هذا.

