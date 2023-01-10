«قمة الفنتانيل».. بايدن في المكسيك لوقف «المخدر القاتل»

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مكسيكو- الوكالات: وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى المكسيك، في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد، بعد نحو عامين على توليه منصبه، لحضور قمة لقادة أميركا الشمالية.

ومن المقرر أن يعقد بايدن مع نظيره المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اجتماعات ثنائية، قبل قمة لزعماء أميركا الشمالية اليوم في مكسيكو.

ومن بين المواضيع التي سيبحثها بايدن مع نظيره المكسيكي مأساة مخدر الفنتانيل الصناعي، الذي يعتبر أقوى بخمسين مرة من الهيرويين وتشرف على انتاجه كارتلات مكسيكية، مع مكونات كيماوية تستورد من الصين، بحسب وكالة مكافحة المخدرات الأميركية. وكان بايدن قد توجه الأحد إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة، لزيارة إل باسو، نقطة العبور في ولاية تكساس والتي تشكل محور الجدل حول الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. ويتهم الجمهوريون بايدن بغض النظر عن التدفق غير المسبوق للمهاجرين الذين يحاولون من خلال المكسيك دخول الولايات المتحدة بشكل غير شرعي.

وكان في استقبال الرئيس بايدن هناك حاكم ولاية تكساس المحافظ،غريغ أبوت، الذي يتهم الرئيس الديموقراطي بتحويل الحدود ممرا للهجرة. وكتب الرئيس على تويتر عن رحلته، مشيرا الى الحاجة لتوسيع المسارات القانونية للهجرة المنظمة. وقال يمكننا القيام بكل ذلك، مع الحد في الوقت نفسه من الهجرة غير الشرعية. ورافق الرئيس الأميركي الى الحدود المكسيكية وزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس الذي دعا الأحد في حديث مع شبكة أيه بي سي الى حل اقليمي لأزمة الهجرة.

وفي أولى ردود الفعل على زيارة الرئيس جو بايدن للحدود الجنوبية قال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي، امس على حسابه في تويتر بايدن يقوم بأول زيارة حدودية له في حياته من أجل التقاط صورة بينما كان يضغط من أجل العفو عن ملايين المهاجرين الذين عبروا الحدود إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وتابع: سيحاسبه الجمهوريون هو ووزير داخليته في مجلس النواب على خلق أخطر أزمة حدودية في التاريخ الأميركي.

