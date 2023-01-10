حكومة المستوطنين تحظر الأعلام الفلسطينية

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القدس المحتلة- الوكالات: أصد إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد المنتمي لليمين المتطرف تعليماته للشرطة بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة. ولا يحظر القانون الإسرائيلي الأعلام الفلسطينية ولكن للشرطة والجنود الحق في إزالتها في الحالات التي يرون فيها وجود تهديد للنظام العام.

ويبدو أن الأمر الصادر عن بن غفير، وهو وزير يشرف على الشرطة ويترأس حزبا قوميا متطرفا في حكومة بنيامين نتانياهو الجديدة، يمثل موقفا متشددا. ويأتي في أعقاب إطلاق سراح أحد أقدم السجناء الفلسطينيين في سجون إسرائيل الأسبوع الماضي، والذي أدين باختطاف وقتل جندي إسرائيلي في عام 1983. ولوح بالعلم الفلسطيني أثناء استقباله استقبال الأبطال في قريته بشمال إسرائيل بعد الإفراج عنه. وقال بن غفير في بيان إن «التلويح بالعلم الفلسطيني كان عملا يدعم الإرهاب» على حد زعمه.

من جهة ثانية ألغت إسرائيل بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تسهل تحركاته في الضفة الغربية المحتلة ومحيطها في سياق ردها على جهود فلسطينية لإشراك محكمة العدل الدولية في الصراع. وأعلن مجلس الوزراء الأمني ??اليميني برئاسة نتانياهو يوم الجمعة عن سلسلة من الخطوات من بينها أيضا استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. وتجمع إسرائيل أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية. وقال مكتب وزير الخارجية إن حرس الحدود الإسرائيلي صادر بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة بالمالكي لدى عبوره إلى الضفة الغربية المحتلة قادما من الأردن. وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية ما حدث ووصفه بأنه جزء من تنفيذ قرار حكومي.

وقال نتانياهو في تصريحات لمجلس الوزراء نقلها التلفزيون إن القرار تضمن «عقوبات على شخصيات فلسطينية بارزة» وإجراءات أخرى.

وبناء على مناشدة قدمها الفلسطينيون، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية يوم 30 ديسمبر إبداء الرأي في التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

