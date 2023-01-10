الرئيس الإيراني سيزور سورية وتركيا

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أعلنت طهران، امس أنها تخطط لزيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية وتركيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، حول الزيارة المقبلة للرئيس الإيراني لعدد من دول المنطقة نظرا لتلقي دعوات بهذا الخصوص تدرس الحكومة زيارة الرئيس رئيسي الى سورية وتركيا في المستقبل.

وصرح بأن هناك محادثات تجري بين كبار المسؤولين الإيرانيين والسوريين واصفا العلاقات بين طهران ودمشق بأنها ممتازة.

في سياق متصل، بحث وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، هاتفيا مع نظيره السوري فيصل المقداد، العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والتنسيق العالي القائم بينهما على مختلف المستويات لما فيه مصلحة الشعبين في سورية وإيران.

