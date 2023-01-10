ارتفاع أعداد البريطانيين المتخلين عن جنسيتهم

عربيات ودوليات

كشف تقرير إعلامي عن ارتفاع نسبة البريطانيين الذين تخلوا عن جنسيتهم منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست». ونشرت صحيفة «الاندبندنت» تقريرا كشفت فيه بالأرقام عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لتسليم جوازات سفرهم في عام 2021، ووصل عدد الطلبات لـ688 طلبا بزيادة وصلت لـ30 في المئة عن عام 2020 وستة أضعاف عن عقد مضى، حيث تخلى 140 شخصاً عن جنسياتهم في العام. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية، إن «غالبية الأشخاص الذين قرروا التخلي عن الجنسية يتخذون القرار من أجل الحفاظ على جنسية بلد آخر، على خلاف بريطانيا، التي لا تسمح بازدواجية الجنسية».

