البرازيل تنجو من «هجوم انقلابي» شنه أنصار بولسونارو

عربيات ودوليات

برازيليا - الوكالات: أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه استأنف العمل اعتباراً من يوم امس في مكاتبه في برازيليا غداة تعرضها ومقر الكونغرس والمحكمة العليا لهجوم من جانب المئات من أنصار سلفه اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وكتب الرئيس اليساري الذي تفقد المباني المخربة في برازيليا في وقت متأخر ليل الأحد، الاثنين في تغريدة «يجري التعرف على الانقلابيين الذين أقدموا على تخريب الممتلكات العامة في برازيليا، وسيُحاسبون. سنستأنف العمل في قصر بلانالتو. الديموقراطية دائماً».

وتوعد الرئيس المشاركين في اقتحام المؤسسات العامة بالمحاسبة ووصفهم بالنازيين والفاشيين. وقال دا سيلفا في بث على صفحته بتويتر إن الجميع يعرف أن الديموقراطية وجدت لحماية حق التعبير ولديها آلياتها لحماية المؤسسات. بدوره، وصف وزير الداخلية والعدل الأحداث التي مرت بها البرازيل، الساعات الماضية، بأنها محاولة انقلاب فاشلة.وذكر أيضا أنه سيجري التحقيق في أداء حاكم العاصمة «وما إذا كان تقصيره بسبب خطأ بشري أم بشكل متعمد».

وأعفت المحكمة العليا، حاكم برازيليا من منصبه لمدة 90 يوما.وأمر قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس منصات التواصل فيسبوك وتويتر وتيك توك بمنع الدعاية التي تروج لانقلاب.في السياق ذاته، أفادت وكالة رويترز بأن مكتب المدعي العام أصدر أمرا باعتقال وزير الأمن العام.

وبعد فوضى استمرت ساعات، استعادت قوات الأمن السيطرة على المباني التي اقتحمها مئات المتظاهرين المناهضين للولا وأوقفت أكثر من مئتَي شخص، بحسب وزير العدل فلافيو دينو.

وطوقت السلطات المنطقة. لكن مناصري بولسونارو الذين ارتدى معظمهم قميص المنتخب البرازيلي لكرة القدم الأصفر وهو رمز اتخذوه لأنفسهم، تمكنوا من تجاوز الطوق الأمني. وألحقوا أضراراً جسيمة في المقار الثلاثة الضخمة التي تُعتبر تحفاً معمارية من الطراز الحديث وتزخر بالأعمال الفنية.

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الخراب في مكاتب برلمانيين ومتظاهراً يجلس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ، في مشاهد تذكر باقتحام مناصري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس في واشنطن في يناير 2021.

وأفادت قناة «سي إن إن» أن متظاهرين أضرموا النار ببساط في إحدى قاعات الكونغرس، وقد أُغرق بالمياه لإخماد الحريق. وتحدثت نقابة صحافية عن مهاجمة خمسة صحافيين بينهم مصور لوكالة الصحافة الفرنسية تعرض للضرب وسرقة كل معداته.

وقال أحد المتظاهرين يُدعى فكتور رودريغيس «نحن لا نعترف بهذه الحكومة لأنها غير قانونية». وأضاف «لن نتراجع، سنرحل من هنا لكننا سنعود». واستمر ترداد هتاف «تدخل عسكري» (لطرد لولا من الحكم)، من جانب الحشود التي بقيت واقفة في محيط الكونغرس لساعات طويلة رغم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدام الشرطة خراطيم المياه.

وكان أنصار بولسونارو يتظاهرون أمام ثكنات عسكرية منذ هزيمة الرئيس اليميني المتطرف أمام لولا في 30 أكتوبر. وقد طالبوا بتدخل الجيش لمنع لولا من تولي السلطة للمرة الثالثة بعد 2003 و2010. كما أغلق بعضهم طرقاً رئيسية على مدى أكثر من أسبوع بعد الانتخابات.

وأثارت أعمال التخريب وابلاً من ردود الفعل الدولية. فقد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للولا أنه يمكنه «الاعتماد على دعم فرنسا الثابت». ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن الهجوم الذي شنه مؤيدون لبولسونارو بأنه «شائن». وكتب وزير خارجيته أنتوني بلينكن على تويتر «استخدام العنف لمهاجمة المؤسسات الديموقراطية هو دوماً أمر غير مقبول». وندد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بدوره بـ«محاولة انقلاب المحافظين في البرازيل».

