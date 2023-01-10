صمت الجيش يثير تساؤلات مربكة

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جنيف - الوكالات: ذكرت صحيفة «لوتان» السويسرية أن علامات استفهام كثيرة تحوم حول الجيش البرازيلي وأسباب عدم تحركه لإيقاف هجوم أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو على مؤسسات الدولة. وأضاف التقرير أن الجميع يعلم أن الجيش هو الذي كان بإمكانه شل حركة من قرروا مهاجمة مؤسسات الديموقراطية البرازيلية، لكن عدم تحركه يثير الكثير من التساؤلات.

وذكر التقرير أن محللين يرون أن عدم تحرك الجيش يرجع لرغبة قيادته في تعزيز موقفهم في المفاوضات مع الرئيس لولا دا سيلفا خلال مناقشة أوضاع الجيش، علما بأن تحركات أنصار بولسونارو بدأت في أكتوبر بقطع الطرق، ثم بتنظيم وقفات قبالة مقرات الجيش ظلت مستمرة، حيث ظل المحتجون يطالبون القوات المسلحة بـ«إنقاذ البرازيل» من حكم دا سيلفا.

وفي نوفمبر، تظاهر آلاف من أنصار بولسونارو وطالبوا الجيش بالتدخل لمنع الرئيس المنتحب لولا دا سيلفا من تولي السلطة، وذلك بالتزامن مع استمرارهم في غلق الطرقات في أنحاء واسعة من البلاد. ووقتها، احتشد الآلاف من أنصار بولسونارو أمام مقر القيادة العسكرية الجنوبية الشرقية في مدينة ساوباولو، مرددين هتافات مثل «تدخل فدرالي على الفور»، و«مقاومة مدنية»، كما تظاهر الآلاف أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة برازيليا، وخرجت مظاهرة أخرى في مدينة ريو دي جانيرو طالب خلالها المحتجون أيضا بتدخل الجيش.

