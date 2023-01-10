أوكرانيا تحذر من «السيناريو الكوري»: روسيا ترسم «الخط 38»

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عواصم - الوكالات: جددت كييف تحذيراتها من سيناريو روسي محتمل لفرض خيار «خط العرض 38» بعد حديث سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني عن «السيناريو الكوري» وتقسيم البلاد إلى جزأين، اعتبره محللون غير مستبعد كون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعود من المعركة خالي الوفاض بعد ما تكبده من خسائر في الجنود والعتاد. وقال أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الاتحاد الروسي قد يعرض على أوكرانيا «السيناريو الكوري» للهدنة، الأمر الذي يعني تقسيم أوكرانيا إلى قسمين.

يتم عرض السيناريو الكوري علينا حاليا وتابع « الروس سيبتدعون الآن أي شيء، وأنا أعلم على وجه اليقين أن أحد الخيارات التي يمكنهم تقديمها لنا هو خط العرض 38». والتقى نائب مدير مكتب الرئيس الروسي ديمتري كوزاك، سياسيين سابقين في أوروبا ونقل من خلالهم رسالة مفادها بأن الروس مستعدون لتقديم تنازلات لإصلاح الوضع الراهن وإرغام أوكرانيا على الهدنة.

واوضح ممثلون كوريون خلال اجتماع عقد أخيراً، أن تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى جزأين على طول خط عرض 38 كان خطأ، لأن التنازلات التي تم تقديمها في الخمسينيات من القرن الماضي بعد نهاية الحرب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية تؤدي حاليا إلى مشاكل.

في غضون ذلك أعلنت روسيا مقتل 600 جندي أوكراني في ضربة «انتقامية» شرقي أوكرانيا، لكن متحدثا عسكريا لقيادة المنطقة الشرقية وصف الإعلان بأنه عملية إعلامية روسية، كما أكد الرئيس الأوكراني صمود قوات بلاده في مدينتي باخموت وسوليدار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت بناء على معلومات استخبارية موثوقة قصفا صاروخيا على فندقين يقيم فيهما مؤقتا نحو 1300 جندي أوكراني في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونيتسك في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا). وأضافت الوزارة أن الضربة أسفرت عن مقتل 600 جندي أوكراني، وكانت ردا على القصف الأوكراني الذي استهدف تجمعا للقوات الروسية في بلدة ماكييفكا في دونيتسك أيضا ليلة رأس السنة، وأسفر عن مقتل 89 جنديا، وفق حصيلة رسمية، ومئات القتلى حسب الجيش الأوكراني ومدونين روس.

