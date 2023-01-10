هاري: عائلتي «تحالفت مع الشيطان» لتشويه صورتي

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لندن - الوكالات: اتهم الأمير البريطاني هاري بعض أفراد عائلته بالتحالف مع الشيطان (الصحافة الصفراء) لتحسين سمعتهم على حساب سمعته هو وزوجته ميغان ماركل، وقال إنه أراد وضع حد فاصل لذلك. وفي سلسلة من المقابلات التلفزيونية تم بثها قبل نشر مذكراته، قال الأمير هاري إنه كشف علنا عن خلافاته مع العائلة المالكة البريطانية، وواجه الصحافة في محاولة لمساعدة النظام الملكي وتغيير أسلوب وسائل الإعلام. وخلال المقابلات، قال إنه فر من بريطانيا مع أسرته إلى كاليفورنيا عام 2020 «خوفا على حياتنا».

وكرر هاري وشرح خلال المقابلة بالتفصيل الاتهامات التي واجهها هو وميغان منذ تركهما الواجبات الملكية، وهي أن أفراد الأسرة المالكة ومساعديهم لم يتقاعسوا فقط عن حمايتهما من الصحافة المعادية والعنصرية في بعض الأحيان، ولكنهم سربوا بشكل فعلي قصصا عنهما عبر مصادر مجهولة. وجدد الأمير عزمه على «التصالح» مع عائلته، وأعرب عن أمله في «إعادة العلاقات» مع والده وشقيقه الأمير وليام وريث العرش شرط «تحديد المسؤوليات» عن أمور سابقة ولا سيما مغادرته المملكة المتحدة مع زوجته للإقامة في كاليفورنيا عام 2020. لكنه استدرك بقوله إنهم لم يظهروا أي اهتمام، «مما يعطي انطباعا بأن من الأفضل أن يبقى هو وميغان في صورة الأشرار».

ولا تزال دوائر قصر باكنغهام تلزم الصمت حيال الكتاب والمقابلات، وقال هاري إنه لا يعتقد أن والده وشقيقه سيطالعان كتابه غير أن تعليقات كثيرة بدأت تظهر عبر وسائل الإعلام البريطانية. ونقلت صحيفة «ذي صنداي تايمز» عن مقربين من الأمير وليام، تأكيدهم أنه «حزين» و«يحترق من الداخل»، لكنه «يلزم الصمت لمصلحة العائلة والوطن». أما صحيفة «ذي صنداي تلغراف»، فأشارت إلى أنه على الرغم مما ورد في الكتاب، لا يزال الملك تشارلز الثالث مستعدا للمصالحة، لافتة إلى أن الأمير هاري وزوجته ميغان سيكونان مدعوين إلى حفل تنصيب الملك. وقال هاري في مقابلة مع أندرسون كوبر لبرنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي اس» الاميركية إنه «لا يوجد أي شيء» مما كتبته في كتاب مذكراته «يهدف إلى إيذاء» عائلته، وإنه لم يتحدث مع شقيقه الأمير وليام، ووالده الملك تشارلز الثالث منذ فترة. وأضاف الأمير هاري «لكن ما كتبته يعطي صورة كاملة عن الوضع بينما كنا نكبر، كما يقضي أيضا على فكرة أن زوجتي كانت بطريقة ما هي التي دمرت العلاقة بين الأخوين». وأوضح الأمير هاري «أنت تعرف، شقيقي وأنا نحب بعضنا البعض، أحبه بشدة، كان هناك الكثير من الألم بيننا، وبخاصة في السنوات الست الماضية».

وأكد الأمير هاري، أنه لا يتحدث حاليا مع شقيقه، ولكنه يتطلع إلى ذلك، وأشار الأمير هاري إلى إنه لم يتحدث إلى والده، الملك تشارلز الثالث أيضا بقوله «نحن لم نتحدث منذ فترة طويلة، لا، ليس مؤخرا» وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانه توقع اليوم الذي يعود فيه لممارسة مهام رسمية في العائلة الملكية قال الأمير هاري «لا، لا أستطيع أن أتوقع حدوث ذلك».

