فرح وذكريات

آراء

تلقيت وزوجتي دعوة لحضور حفلة زفاف في اول ايام السنة وهذا فأل جيد ان تبدأ سنتك بالافراح وكان مميزا إذ انه بدأ قبل المغرب في احد الفنادق في قاعة لها امتداد خارجي ليستمتع الضيوف بمنظر غروب الشمس وسحر البحر ولكن البرد القارس حال دون ذلك وبقينا في الداخل.

بدأت الموسيقى تصدح والشباب والعروسان يرقصون ويغنون الاغاني القديمة والحديثة ورقصهم كان متواصلا ينم عن قوة شبابهم، وحيويتهم التي جعلتني أهتف ألا ليت الشباب يعود يوما، وتخلل رقصهم ظهور فرقة فلسطينية للدبكة التي اعشقها وتنقلني الى ربوع فلسطين وتعطيني الامل ان القدس وما حولها راجعة مهما طال الزمن فكان عرسا رائعا وكانت المفاجأة انه جاء لمسمعي ان العريس وأهله من بلدة فيها مدرستي وولد فيها جدي لأبي، كما وُلدت هناك امي رحمهم الله وعائلتي الكبرى تعيش في جزء كبير منها، وفي استراحة تناول الطعام قابلت والد العريس وقال لي يا دكتور نحن نعرفك فكنت صديق الوالد فلان، فقلت إنه من أعز الاصدقاء وابن صفي في المدرسة رحمه الله؛ فآهٍ يا دنيا ما أصغرك وأحضَرَ اخوته للتعرف إليّ وكلهم جامعيون ما شاء الله وابحرت من خلالهم في بحر الذكريات القديمة إلى تلك المدرسة والاساتذة والمعلمين، زمن مرّ ولا ادري كيف مر وانا بحمد الله ومشيئته صامد مع هذا الزمن ولا حسد وارجو الا يخذلني هذا الزمن قبل أن احقق ما بقي لي من امل وآمال.

اريد ان اروي حادثة صغيرة من الذكريات تدل على روعة المدرس حين كان امتحان للغة الانكليزية دخل المدرس وكان من ابناء البلدة ومعه اسئلة الامتحان وحاملاً معه عصا على غير عادته وكان اخوه صديقي يجلس بجانبي على المقعد وانتهى الامتحان ودق جرس الفسحة وبدأنا بالخروج وإذا بالمدرس يقول لأخيه ابق في الصف وعند خروج آخر تلميذ اغلق المدرس الباب بالمفتاح وانهال على أخيه بالضرب ولم يتمكن الاساتذة الآخرون ولا الطلبة من التدخل واعتقدنا انه قتل أخاه، وعند استطلاع السبب تبين ان الاخ قد سرق اسئلة الامتحان في بيتهم وسربها لأصحابه ولست أنا منهم، وطبعاً غيّر الاستاذ الاسئلة في آخر لحظة مما تسبب في رسوب من وصلتهم الأسئلة القديمة وكانت هذه حادثة لا تنسى تدل على عظمة أولئك المدرسين وتصميمهم على تعليم الطلبة تعليماً غير مبني على الغش والتزييف.

أيام جميلة في مدرسة جميلة وبلد عريق ومدرسين عظماء اعاد ذكراهم عرس رائع اللهم أبق الافراح في ديار المسلمين وانصرنا على الصهاينة الظالمين.

