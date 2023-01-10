الجـو بـارد والوضـع ساخـن

آراء

الحمد لله على نعمة الجو البارد الذي بتنا نفتقده بالسنوات الأخيرة وصحيح انه جاء متأخرا بس أفضل من ألا يأتي وبعد امطار الخير التي نزلت على وطني الحبيب وتبدل الحال من جو رطب لجو بارد جميل نرى اهل الكويت وباللباس الشتوي الذي بات حبيس الدواليب لأشهر عديدة، وبدأ الناس بالكشتات والرحلات البرية التي اعتاد اهل الكويت عليها بهذا الوقت من السنة، ومع برودة الجو والشعور بأجواء الشتاء بدأنا نشعر بنوع من السخونة في الأجواء المحلية الداخلية.

ونقول صح الجو بارد شتوي جميل بس الوضع المحلي بين السلطتين ساخن لحد بات البعض فرحا لهذا وقد يكون الحل والتعليق في الطريق، نواب الامة الكرام ومنذ حملاتهم الانتخابية وحتى نجاحهم بأواخر أيام شهر سبتمبر 2022 الماضي وهم يحمون المواضيع الخاصة برفاهية المواطن وتعديل الرواتب للعاملين والمتقاعدين حتى يقدروا مواجهة موجات الغلاء العالمية والمحلية التي بواقعها اكبر من أي غلاء عالمي لكون الغلاء بالدولار والغلاء عندنا بالدينار والدينار بثلاثة دولارات تقريبا يعني بحسبة بسيطة المادة تغلا دولار عندنا تغلا دينار وعليك الحساب طبعا في ظل الغياب التام لإدارة حماية المستهلك والوزارة التابعة لها وهي وزارة التجارة المشغولة بعربات الفود تراك! والمواطن يعاني من الغلاء الفاحش غير المسبوق، والنواب الكرام مشغولين بمغازلة شوارعهم الانتخابية من اول جلسة في عمر مجلس سبتمبر 2022 ولهذا اليوم وهم يركضون وراء الاقتراحات الشعبية المادية وهم على دراية كاملة ان هذا النوع من الهبات والعطايا لا تأتي منهم كنواب للأمة ولا من الحكومة الرشيدة والطريق لها معروف مثلما تشوف قرص الشمس، ولكن الإصرار على اظهار البطولات وانهم ساعون لنصرة المواطن كلاميا واعلاميا وهذا هو واقع الحال كلو حكي، والحكومة الرشيدة الـ 41 تعرف جيدا ما هو القدر المسموح لها من مساحة لكي تزيل البعض القليل عن كاهل المواطن الكويتي البسيط والخير الأكبر عند صاحب الخير كله الله يطول بعمره، ولكن جلسة اليوم الثلاثاء 10/1/2023 هي جلسة كشف الأقنعة بالنسبة لأهل الكويت نعم هي جلسة كشف الأقنعة التي على وجوه البعض من نواب الامة الكرام ومن صدق وعده مع المواطن ومن اخذ فوق تحت ويركض مبررا التصويت الخاص فيه جلسة اليوم الثلاثاء مفصلية لأهل الكويت، وككويتيين نحتاج أمورا توازي وتساوي الاحتياجات المالية وان كان واقع حال النواب قد نسوها او تناسوها واولها واهمها لنا كمواطنين التركيبة السكانية التي جعلتنا كمواطنين قلة في وطننا وجعلتنا نشعر بالخطر القادم ومن دون ان نعرف توقيت وقوع هذا الخطر ونحتاج لتعليم ممتاز كما كنا قبل 1990 وطبابة عدله وليس كما هو الحال اليوم أخطاء طبية بالجملة ونقص ادوية بصورة كبيرة وطرق للسيارات لجميع فصول السنة وليس كما هو الحال اليوم فقط لموسم الصيف ومع اول رست مطر الشوارع تتحفر والحصى من كل صوب، ويا نواب الامة الكرام ووزراءنا الاكرم الوطن والمواطن بحاجة لأمور كثيرة فتركوا عنكم التكسبات السياسية والتفتوا للبلاد والعباد.

والتمني ان تكون جلسة اليوم الثلاثاء بردا وسلاما على الكويت وأهلها وان تكون خالية من الصفقات غير المعلنة ويكون الخاسر هو الوطن والمواطن، والحين ما عاد عندي كلام إلا الدعاء لرب البيت العتيق ان يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل سوء وشر ويجعل القادم أفضل، ولا يصح إلا الصحيح.

> مواطن خبل يسأل: هل يصدق النواب اليوم؟ الجواب يطوفك من الجذاب صج جثير بس انت اركد واعقل يا مواطن.

