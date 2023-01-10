مقترحات لتطوير برامج التعليم المبكر

آراء

الاستثمار الحقيقي الذي يُعد نواة لبناء الأوطان وبذرة لتشييد الأمم هو الاستثمار في تعليم الأطفال في سن مبكرة؛ وفي ثقافتنا الإسلامية فإن التعليم منهج حياة؛ وذلك لأنه يكون من المهد إلى اللحد، فلا تنفك ساعة من حياة المسلم إلا وهو فيها متعلم، وليس أدلّ على ذلك من أن أول آية نزلت من القرآن الكريم هي قوله تعالى: «اقرأ باسم ربك الذي خلق».

إنّ التبكير في تعليم الأطفال في سن مبكّرة يمهّد الطريق لتكافؤ الفُرص، والانخراط بشكل كامل في عملية التعليم مستقبلًا، مما يجعل أنظمة التعليم أكثر كفاءةً في تحقيق أهدافها بشكل أفضل.

ويسهم التعلم المبكر في مساعدة الأطفال على تحقيق إمكاناتهم التنموية، واكتساب المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليهما لتحقيق النجاح في الحياة قبل أن يحققوها في المدرسة.

ومن الأفكار التي أقترحها لتطوير برامج التعلم المبكر، والتي أرجو أن يأخذها المسؤولون بعين الاعتبار- أن يُدير برامجها معلّمون مدرَّبون على أعلى مستوى من التدريب، وأن تكون أساليب التعليم فيها مناسبة للأطفال على وجه الخصوص، كذلك إعداد مناهج خاصة لهذه الفئة، وأن تستهدف برامجها تنمية المهارات السمعية والبصرية والحركية للأطفال، وأن تخطط لتنمية ذكاء الأطفال، وتتيح للأطفال قدرًا أكبر من السؤال والاستفسار والنقاش. كذلك يجب أن تراعي طريقة التعامل مع الطفل فهو كائن كامل قادر على استيعاب كل شىء حوله. ولا يفوتني التوصية بإتاحة الفرصة لمشاركة العائلات والمجتمعات في تفعيل هذه البرامج وتطبيقها، وأن تدعم هذه البرامج اللغة العربية أولًا قبل أي لغة أخرى، وأن تستخدم موادّ ذات صلة بالخلفية الثقافية والحضارية لأطفالنا، وأن توفر المبكر فرصًا كبرى للَّعب والاستكشاف.

