جمعية المحامين.. بيت المحامي

آراء

من باب الوفاء والاخلاص والولاء لهذه المنارة وأخص بالذكر مجلس ادارة جمعية المحامين الحالي الذي يسعى دائما الى كل ما فيه مصلحة للمحامي، ولك ان تلمس هذا من أول دخولك من باب الجمعية ورؤية الانجازات الملموسة من تجديد مبنى الجمعية والعمل على تطويره بشكل مستمر، ومساندة وتقديم الدعم للمحامي سواء داخل الجمعية أو في عمله بالمحاكم والنيابات مما يبعث في النفس الطمأنينة والرضا لما نراه من انجازات وحسن معاملة، والعمل دائما على ترفيه المحامي من خلال الكثير من الأنشطة الرياضية والثقافية.

ولن يتأتى ذلك الا من خلال مجلس ادارة واعٍ من رئيس مجلس ادارة وأعضاء مدركين لحجم وعظم المسؤولية الملقاة على عاتقهم منذ اليوم الأول من توليهم هذه الحقبة وتوليهم مهام ادارة الجمعية، ولا ننسى دورها المجتمعي تجاه المواطن الكويتي محاميا كان أو غير محام، واتباع هذا النهج مع أي مواطن كويتي بحاجة الى دعم قانوني في أي دولة من دول العالم ويأتي ذلك انطلاقا من دورها الوطني والمؤسسي المتميز بين باقي الجمعيات والمؤسسات داخل دولة الكويت.

وفي الختام أتوجه برسالة شكر وتقدير الى مجلس ادارة الجمعية رئيسا واعضاء وجميع العاملين بالجمعية لما نراه منهم من حسن الاستقبال وطيب المعاملة، فقد سطرت ما سبق آنفا ليس سوى كلمة حق ولا أريد من كلمة الحق الا اظهار الحق وانصاف المسيرة التي ستصل بعون الله وارادة الخيرين الى مبتغاها.

