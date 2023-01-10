برشلونة «قبض» على الصدارة

دوليه

انفرد برشلونة بصدارة الدوري الاسباني أمام غريمه الازلي ريال مدريد، بفوزه أول من امس على فريق العاصمة الآخر أتلتيكو 1-0 في مباراة مشحونة ضمن المرحلة السادسة عشرة.

وسجل الفرنسي عثمان ديمبيليه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 ليعود برشلونة الى سكة الانتصارات.

واستفاد النادي الكاتالوني من سقوط ريال مدريد أمام فياريال السبت (2-1) ليفض شراكة الصدارة ويبتعد عنه بفارق ثلاث نقاط (41 مقابل 38)، بعد ان تشاركاها إثر اكتفائه بالتعادل مع إسبانيول في المباراة الاولى بعد الاستئناف مقابل فوز الملكي على بلد الوليد.

وتعملق المدافع الاوروغوياني رونالد أراوخو في الدقيقة الاخيرة لإنقاذ هدف التعادل المحقق للفرنسي أنطوان غريزمان من على خط المرمى، فيما أنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد فيران توريس والمونتينيغري ستيفان سافيتش لمشاحنة بينهما على الارض. وتجمد رصيد فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني عند 27 نقطة في المركز الخامس.

ودخل برشلونة اللقاء بعد فوزه الصعب في كأس اسبانيا منتصف الاسبوع بعد التمديد على إنتر سيتي من الدرجة الثالثة 4-3 في الدور الـ32 على الرغم من إشراك المدرب تشافي هرنانديس بعض لاعبيه الاساسيين. وافتقد برشلونة لخدمات هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وجاء الشوط الاول من المباراة مثيراً وحاول بابلو باريوس بتسديدة من خارج المنطقة لأتلتيكو تصدى لها الحارس الالماني مارك-أندريه تير شتيغن (6).

هيمن بعدها برشلونة لفترة وهدد الدنماركي أندرياس كريستينسن بتسديدة من خارج المنطقة استقرت بين يدي الحارس السلوفيني يان أوبلاك (9).

وافتتح النادي الكاتالوني التسجيل بعد أن توغل بيدري الى مشارف المنطقة متجاوزاً عدة لاعبين ومرر الكرة نحو غافي الى منتصفها، ومنه الى ديمبيليه الى يمينها الذي سددها الى يمين الحارس (22) وسط اعتراض من لاعبي أتلتيكو مطالبين بدفعة من غافي على الموزمبيقي رينيلدو.

رفع بعدها نادي العاصمة من ايقاعه وهدد على دفعات عدة، أولا برأسية للمدافع الاوروغوياني خوسيه ماريا خيمينس مرت قريبة من القائم (33) ومن ثم عبر الارجنتيني ناهويل مولينا (37). وجاءت أخطر فرص أتلتيكو من غريزمان الذي سدد كرة قوية من منتصف المنطقة تصدى لها تير شتيغين ببراعة الى ركنية (42). ويدين برشلونة لفوزه للتشتيت الهائل الذي قام به أراوخو من على خط المرمى حارماً غريزمان من تسجيل هدف التعادل المحقق في الثواني الاخيرة (90+4).

وأبقى ريال سوسييداد، صاحب المركز الثالث، الضغط على ريال وبرشلونة بفوزه بقيادة المخضرم دافيد سيلفا على مضيفه ألميريا 2-0.

وافتتح صانع الألعاب في يوم عيد ميلاده السابع والثلاثين، التسجيل عندما مرر كرة بينية رائعة الى الياباني تاكي كوبو على مشارف الجهة اليمنى للمنطقة قبل ان يعيدها الاخير عرضية، لم يفلح الدفاع في تشتيتها ليخطفها الاسباني ويسكنها الشباك مع انطلاق الشوط الثاني (47).

وأحرز النروجي ألكسندر سورلوث هدفه السادس في الليغا هذا الموسم بعد خمس دقائق مضاعفاً التقدم للضيوف الذين رفعوا رصيدهم الى 32 نقطة. وغاب عن سوسييداد لاعب الوسط برايس مينديس للايقاف، لكن الفريق نجح في إلحاق الهزيمة الاولى بألميريا على أرضه منذ سبتمبر الفائت. ويحتل الفريق الصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء المركز الرابع عشر مع 17 نقطة.

وحقق إشبيلية أخيراً فوزه الاول في الدوري بعد ست مباريات من دون انتصار، بتفوقه 2-1 على ضيفه خيتافي. وسجل الارجنتيني ماركوس أكونيا (36) ورافا مير (80) هدفي النادي الأندلسي وفرض الضيوف نهاية مثيرة بتقليصهم الفارق في الدقيقة 87 عبر بورخا مايورال. ورفع فريق المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي رصيده الى 15 نقطة في المركز السابع عشر بالتساوي مع قادش الثامن عشر الذي يحتل أول مراكز الهبوط.

وفاز ريال بيتيس بالنتيجة ذاتها على مضيفه رايو فايكانو ليصعد الى المركز الرابع (28 نقطة).

