نابولي عاد إلى الانتصارات.. وروما تعادل مع ميلان

دوليه

عاد نابولي الى سكة الانتصارات بتغلبه أول من أمس 2-0 على مضيفه سمبدوريا الذي كرّم أسطورتيه السابقتين الراحلين جانلوكا فيالي والصربي سينيشا ميهايلوفيتش، ليعزز صدارته للدوري الايطالي ويضمن لقب بطل الشتاء، مستفيداً من التعادل القاتل 2-2 الذي خطفه روما من مضيفه ميلان على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة.

وبعد أن أهدر ماتيو بوليتانو ركلة جزاء لنابولي (6)، افتتح النيجيري فيكتور أوسيمهن التسجيل (19) فيما ضاعف المقدوني الشمالي إليف ألماس من ركلة جزاء (82).

ولعب سمبدوريا بعشرة لاعبين قرابة 50 دقيقة بعد خطأ قاس من الفنزويلي توماس رينكون على أوسيمهن (38). ومني الفريق الجنوبي الطامح للقب ثالث في تاريخه، وأول منذ اثنين بقيادة الراحل الارجنتيني دييغو مارادونا في 1987 و1990، في المرحلة السابقة الاربعاء بالخسارة الاولى هذا الموسم في الدوري بسقوطه 1-0 ضد إنتر بعد الاستئناف من فترة الاعياد.

ورفع فريق المدرب لوتشانو سباليتي رصيده الى 44 نقطة على بُعد سبع نقاط عن كل من ميلان ويوفنتوس الفائز السبت على أودينيزي، علماً أن نابولي يستضيف البيانكونيري في المرحلة المقبلة. وارتدى لاعبو سمبدوريا خلال الإحماء قميصاً حمل اسم «فيالي» والرقم 9 بعد أن توفي الجمعة بعد معاناته مع سرطان البنكرياس. وهتف المشجعون في المدرجات باسم كلا اللاعبين حيث وضع المدرب الصربي ديان ستانكوفيتش إكليلا من الزهور على شرفهما وبدا التأثر على محيّاه. وبعد أن سيطر على المباراة طيلة 80 دقيقة وتقدم بهدفي الفرنسي بيار كالولو (30) والبديل توماسو بوبيغا (77)، تلقى ميلان هدفين قاتلين ضد روما عبر البديل البرازيلي روجيه إيبانييز (87) وتامي أبراهام (90+3). ورغم أن الروسونيري حافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الخامسة توالياً في الدوري، إلا أن آماله بالاحتفاظ باللقب باتت أصعب. وافتتح كالولو النتيجة برأسية منخفضة جميلة إثر ركنية نفذها ساندرو تونالي. وبعد دقائق من نزوله في الشوط الثاني، ضاعف بوبيغا تقدم أصحاب الارض. وقلص إيبانييز الفارق لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو برأسية إثر ركنية نفذها لورنتسو بيليغريني، قبل أن يخطف أبراهام التعادل بعد أن تصدى الحارس الروماني سيبريان تاتاروسانو لرأسية البديل الصربي نيمانيا ماتيتش لتتهيأ الكرة امام الانكليزي تابعها في الشباك. ورفع فريق العاصمة رصيده الى 31 نقطة في المركز السادس.

وتلقى لاتسيو هدفين قاتلين أمام مضيفه إمبولي ليكتفي بالتعادل 2-2 لتستمر نتائجه السيئة في الآونة الاخيرة. وانتهت مباراة ساليرنيتانا وضيفه تورينو 1-1 وسبيتسيا وضيفه ليتشي 0-0.

