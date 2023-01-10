سيتي اكتسح تشلسي

دوليه

جدّد مانشستر سيتي فوزه على تشلسي واكتسحه برباعية نظيفة أول من أمس، بينها ثنائية للجزائري رياض محرز، على ملعب الاتحاد، ليعبر الى الدور الرابع من كأس إنكلترا.

وتناوب على تسجيل الاهداف محرز من ضربة حرة رائعة (23)، الارجنتيني خوليان ألفاريس من ركلة جزاء (30)، فيل فودن (38) قبل أن يختتم الجزائري المهرجان بركلة جزاء (85).

وأسقط سيتي مضيفه تشلسي في معقله في لندن 1-0 الخميس بهدف محرز ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري، ملحقاً به الهزيمة السادسة في البرميرليغ هذا الموسم، علماً أنه أخرجه أيضاً في وقت سابق من الموسم من الدور الثالث لكأس الرابطة.

ويعاني فريق المدرب غراهام بوتر هذا الموسم، إذ يحتل المركز العاشر على بُعد 10 نقاط من أول المراكز المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا. واكتفى تشلسي بفوز واحد في أربع مباريات في جميع المسابقات منذ استئناف المنافسات بعد مونديال قطر، كان على بورنموث في الدوري في أواخر العام الفائت. من جهته، حقق سيتي فوزه الرابع في خمس مباريات في جميع المسابقات، إذ تعثر مرة واحدة خلال التعادل مع ايفرتون في الدوري.

وتأهل أيضاً أول من أمس الى الدور الرابع ستيفينيدج الذي فاجأ أستون فيلا بهدفين متأخرين (2-1) ودربي كاونتي وستوك سيتي وبلاكبيرن روفرز ووولسول. وقبل مباراة سيتي، أقيمت قرعة الدور الرابع الذي سيقام بين 27 و30 يناير الحالي وجاءت على الشكل التالي:

مان يونايتد مع ريدينغ، مانشستر سيتي مع أرسنال أو أوكفسورد، بريستون نورث أند مع توتنهام، ساوثمبتون مع بلاكبول، ريكسهام مع شيفيلد يونايتد، أيبسويتش تاون مع بيرنلي، لوتون تاون أو ويغان مع غريمسبي تاون، دربي كاونتي مع وست هام، ستوك سيتي مع ستيفينيدج، بلاكبيرن روفرز مع فوريست غرين أو برمينغهام، وولسول مع ليستير سيتي، شيفيلد وينسداي مع فليتوود تاون، بريستول أو سوانسي مع شيستيرفيلد أو وست بروميتش ، برايتون مع ليفربول أو ولفرهامبتون، فولهام مع سندرلاند، بورهام أو أكرينغتون مع كارديف أو ليدز.

