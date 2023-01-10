بروكلين هزم ميامي بصعوبة

دوليه

حقق بروكلين نتس فوزا بشق الانفس، 102-101، على حساب ميامي هيت أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الا انه خسر جهود نجمه كيفن دورانت باصابة في الركبة خلال الربع الثالث.

وتعرض دورانت، الذي يبلغ معدله 30 نقطة في المباراة الواحدة لنتس المنتفض في الموسم الحالي، للاصابة قبل دقيقة من نهاية الربع الثالث بعدما اصطدم به لاعب هيت جيمي باتلر.

وبقي دورانت جالسا على ارض الملعب لبعض الوقت محاولا الاستمرار في اللعب قبل ان يغادر الى غرف الملابس. وقال مدرب نتس جاك فون «سيخضع للتقييم وسنملك حينها المزيد من المعلومات». وأضاف «من المرجح ان يخضع لصور اشعة، فقط للتأكد بأنه في حالة جيدة». وكان كايري إرفينغ افضل مسجّل للفريق الفائز بـ 20 نقطة، فيما انهى دورانت اللقاء بـ 17 نقطة في 30 دقيقة. من ناحية أخرى، احرز جيمس هاردن ثلاثية مزدوجة «تريبل دابل» ليقود فريقه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز على ديترويت بيستونز 123-111.

ورغم غياب ابرز نجومه، فاز ممفيس غريزليز على يوتا جاز بنتيجة 132-118.

وخسر دالاس مافريكس في ظل غياب نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش امام مضيفه اوكلاهوما سيتي ثاندر 120-109. وفي هيوستن، عوّض مينيسوتا تمبروولفز تأخره بفارق عشرين نقطة في النصف الاول ليهزم روكتس 104-96.

