الأزرق للنهوض أمام الإمارات

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يتمسك الأزرق بفرصة العودة والنهوض مجدداً عندما يلتقي نظيره الإماراتي في الساعة 04:15 مساء اليوم على ملعب الميناء الأولمبي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة «خليجي 25» التي تستضيفها البصرة حتى 19 يناير الحالي.

وخسر الأزرق مباراته الأولى أمام قطر 0-2، كما خسرت الإمارات أمام البحرين 1-2، ويبحث كلاهما عن الفوز الأول للتمسك بفرصة بلوغ الدور نصف النهائي. وبدأ الأزرق مباراته الأولى بصورة غير مرضية ولم يقدم الأداء المنتظر، لكن المستوى تحسن في الشوط الثاني خصوصاً بعد التغييرات التي أجراها المدرب البرتغالي روي بينتو الذي شدد على ضرورة استغلال الفرص. ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الأزرق اليوم عودة فهد الهاجري في خط الدفاع، والمهاجم شبيب الخالدي الذي دخل بديلاً في مباراة قطر، وربما يدفع المدرب بفيصل زايد منذ البداية. ولا شك أن المدرب عمل على معالجة الأخطاء التي شهدتها مباراة قطر، خصوصاً في الجانب الدفاعي الذي شهد ثغرات عدة، إلى جانب الحرص على استغلال الفرص في الجانب الهجومي. ولن تكون مهمة الأزرق سهلة أمام الأبيض الإماراتي الذي كان الطرف الأفضل في شوط لقائه الأول مع البحرين، كما تمكن من تقليص الفارق بعد التخلف 0-2، وكاد أن ينهي المباراة متعادلاً.

وتعرض الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الإمارات لانتقادات عدة في الإعلام المحلي، بسبب التشكيلة التي بدأ فيها اللقاء والطريقة التي لعب بها المباراة الأولى. تاريخياً، تواجه المنتخبان 20 مرة فاز الأزرق في 10 منها، مقابل 7 للإمارات، في حين كان التعادل حاضراً في 3 مناسبات. ولم يفز الأزرق على نظيره الإماراتي في بطولات كأس الخليج منذ فوزه 2-1 في خليجي 15 بالسعودية يوم 20 يناير 2002. والتقى المنتخبان بعد ذلك في 5 مباريات، وحقق المنتخب الإماراتي الفوز في 3 مباريات، وتعادلا في مباراتين، وسجل خلالها المنتخب الإماراتي 8 أهداف، ونظيره الكويتي 4 أهداف.

