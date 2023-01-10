الحنفوش يدير اللقاء

محلية

أعلنت لجنة الحكام في «خليجي 25» طاقمي تحكيم مباراتي اليوم ويستضيفهما ملعب الميناء الأولمبي، حيث أسندت اللجنة المباراة الأولى بين الإمارات والكويت إلى طاقم تحكيم سعودي، بقيادة شكري الحنفوش، ويساعده مواطناه: ياسر السلطان وفيصل القحطاني، والحكم الرابع الروماني إشتفان كوفاتش، وجاء السعودي عبدالله الشهري حكما للفيديو المساعد يعاونه المغربي رضوان جيد، بينما البحريني خليفة الدوسري مقيما للحكام. كما أسندت اللجنة قيادة المباراة الثانية بين قطر والبحرين إلى طاقم تحكيم اوزبكي بقيادة الجيز تاتاشيف، ويعاونه مواطناه: شايوسوبوف سنجار، وعثمانوف اليشر، وتم تعيين العراقي علي صباح القيسي حكما رابعا، والفرنسي جيرمي بينارد حكما للفيديو المساعد ويعاونه الصيني فو مينغ، والكويتي محمد الشمري مقيما للحكام.

