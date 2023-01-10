بينتو: سنقدم المستوى المطلوب

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قال البرتغالي روي بينتو مدرب الازرق إن المنتخب سيقدم «المستوى المطلوب» في مباراته أمام نظيره الاماراتي ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية. وأضاف بينتو خلال المؤتمر الصحافي ان الفريق قدم اداء جيدا في لقائه امام قطر الا انه يعاني من التهديف وذلك ما يتم معالجته خلال التدريبات لخلق فرص اكبر لتحقيق الفوز مؤكدا ان البطولة صعبة على الجميع ولا يمكن التكهن بأية نتيجة. وذكر أنه يعمل على بناء فريق للمستقبل إذ يتمتع الازرق بعناصر شبابية تخوض البطولة للمرة الأولى وتهدف الى اكتساب الخبرة للمنافسة في الاستحقاقات الدولية القادمة.

من جهته، أكد اللاعب فيصل زايد أن اللاعبين مستعدون تماماً للمباراة متمنياً تحقيق نتيجة إيجابية. وقال: «الإمارات منتخب جيد لديهم دوري محترفين، في المقابل نحتاج استقرارا رياضيا في الكويت، فالجهاز الفني والاتحاد في حلة جديدة وبإذن الله مع الوقت نكتسب الخبرة».

