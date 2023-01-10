أروابارينا: لا أحب المقارنات

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شدد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب منتخب الإمارات على أهمية تحقيق الفوز أمام الكويت اليوم في الجولة الثانية من المجموعة. وقال أروابارينا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «خضنا مرحلة استشفاء وراجعنا أخطاء المباراة السابقة أمام البحرين». وتابع: «لا أريد الحديث مجددا عن المباراة السابقة لأن المهم هو النهوض للظهور بشكل أفضل وطموحي كتابة تاريخ جديد مع الكرة الإماراتية».

وأضاف: «هل نفتقد عناصر الخبرة؟، انظروا إلى الأرجنتين بطلة العالم التي شاركت بـ19 لاعبا لأول مرة في المونديال، لا أحب المقارنات، ولكن لدي ثقة كاملة في لاعبي المنتخب».

وأتم: «فابيو ليما قد يشارك في مواجهة الكويت حال جاهزيته الكاملة وكذلك ماجد حسن، ونأمل توافر جميع عناصرنا لتحقيق الفوز». يذكر أن منتخب الإمارات يسعى لتحقيق لقب كأس الخليج للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2017 و2013.

