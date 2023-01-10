البحرين وقطر يبحثان عن الفوز الثاني

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يبحث المنتخبان القطري والبحريني عن الفوز الثاني عندما يتواجهان اليوم على ملعب الميناء الدولي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وفازت قطر على الكويت 2-0 في الجولة الأولى، في حين تغلبت البحرين على الإمارات 2-1، وانتصار أحدهما اليوم يعني بلوغ الدور نصف النهائي في حال انتهت مباراة الكويت مع الإمارات بالتعادل، أو الاقتراب بشدة من المربع الذهبي في حال فوز أحدهما.

وحقق الأحمر البحريني الأهم في مباراته الأولى، حيث استطاع مدربه البرتغالي هيليوا سوزا قراءة المواجهة بصورة مميزة بعد شوط أول سلبي، حيث فرض سيطرته على الشوط الثاني واستطاع الخروج فائزا.

ويمتلك سوزا مجموعة مميزة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم الحارس محمد السيد جعفر وكميل الأسود وجاسم الشيخ وعلي حرم وضياء سعيد ووليد الحيام إضافة إلى عبد الوهاب المالود ومحمد جاسم وأحمد الشروقي. ويطمح منتخب البحرين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضعه أمام فرصة بلوغ نصف النهائي، لكنه يدرك في نفس الوقت أن المواجهة لن تكون سهلة أمام قطر. في الجهة المقابلة، يأمل بونو بينيرو مدرب قطر، في تحقيق الفوز الثاني، ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين الذين قدموا مستويات بارزة في الجولة الأولى أمام الكويت مثل جاسم جابر وإسماعيل محمد وعاصم ماديو وتميم منصور ومحمد وعد والحارس مشعل برشم. ومن المتوقع أن تكون المواجهة مفتوحة بين الطرفين، وسط طموح من الفريقين من أجل الفوز والاقتراب من التأهل إلى نصف النهائي.

