سوزا: الحظوظ متساوية

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اعترف البرتغالي هيليوا سوزا مدرب منتخب البحرين بصعوبة مواجهة قطر اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. وقال سوزا في المؤتمر الصحافي: «مواجهة قطر لن تكون سهلة، لديهم عناصر جيدة والحظوظ والمنافسة متساوية بين الجانبين.. وعلينا أن نقدم مستوى أفضل من المواجهة الماضية، وأعتقد أن فوز المنتخبين في الجولة الأولى سيجعل المباراة حامية وقوية». وأضاف: «صحيح أننا فزنا على الإمارات في الجولة الأولى ولكن ذلك لا يعني بأننا الأقوى، اللاعبون يطبقون التعليمات بشكل جيد ويقدمون مستويات بارزة وأنا سعيد بمستوياتهم وهدفنا مواصلة التطور». وتابع: «عملنا على تهيئة اللاعبين في الفترة الماضية وزيادة التركيز ونسيان المواجهة الماضية، ويجب أن يكون التركيز حاضرا بقوة في المباراة واستغلال الفرص بشكل جيد والدفاع بقوة». وختم: «هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقفنا في المجموعة، ونأمل الدعم الجماهيري أن يكون حاضرا بقوة».

