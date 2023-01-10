وادي إلى ألمانيا

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غادر لاعب القادسية عبد العزيز وادي صباح أمس الإثنين إلى ألمانيا في رحلة علاج للإصابة التي يعاني منها في غضروف الركية. وكان وادي من ضمن اللاعبين المستدعين لقائمة الأزرق الأولية لخليجي 25، قبل أن يستبعد بتوصية من الجهاز الطبي لعدم شفائه التام من الإصابة.

ويتطلع وادي أحد أبرز المواهب الكويتية في الوقت الحالي، للحصول على نتائج إيجابية من رحلته على أمل اللحاق، بما تبقى من منافسات الموسم الحالي. وتعتبر إصابة وادي استمرارا لمعاناة القادسية من هاجس الإصابات في الموسم الحالي، حيث تعرض أكثر من لاعب مؤثر للإصابات.

