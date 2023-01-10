loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

وادي إلى ألمانيا


غادر لاعب القادسية عبد العزيز وادي صباح أمس الإثنين إلى ألمانيا في رحلة علاج للإصابة التي يعاني منها في غضروف الركية. وكان وادي من ضمن اللاعبين المستدعين لقائمة الأزرق الأولية لخليجي 25، قبل أن يستبعد بتوصية من الجهاز الطبي لعدم شفائه التام من الإصابة.
ويتطلع وادي أحد أبرز المواهب الكويتية في الوقت الحالي، للحصول على نتائج إيجابية من رحلته على أمل اللحاق، بما تبقى من منافسات الموسم الحالي. وتعتبر إصابة وادي استمرارا لمعاناة القادسية من هاجس الإصابات في الموسم الحالي، حيث تعرض أكثر من لاعب مؤثر للإصابات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة