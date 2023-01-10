بينيرو سعيد بالتشجيع العراقي

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قال البرتغالي برونو بينيرو مدرب منتخب قطر إن كل المباريات متقاربة ولا منتخب أفضل من الآخرين وذلك قبل مواجهة البحرين اليوم في الجولة الثانية.

وأضاف في المؤتمر الصحافي: «لا نمتلك وقتا كافيا، نعمل على الاستشفاء بالتركيز جسديا وذهنيا، شاهدنا فيديوهات تسهل علينا شرح التكتيك.

وعن شكل الفريق في مباراة اليوم وهل سيختلف عن اللقاء الأول، أكد بينيرو: الفوز يعطينا الثقة، كان مهما جدا، ولو تكرر سيكون أمرا جيدا، استعددنا خلال أسبوعين، والفوز مهم للاعبين».

لافتاً إلى أن الفوز في اللقاء الأول لا يعني التأهل، «فقط نفكر في لقاء البحرين، ونأخذ كل لقاء على حدة، الفوز في المباراة الثانية هو ما نركز عليه الآن».

وحول تشجيع الجمهور العراقي للعنابي في اللقاء الأول، قال: «سعيد بتواجدي في العراق، وتنظيمه للبطولة، أول مرة أزوره وسعدت جدا، نحظى بدعم الجماهير فهو يساعدنا على الظهور بشكل جيد وسنسعى لتحقيق الفوز، وأشكر الجمهور العراقي الذي ساندنا في اللقاء الأول».

