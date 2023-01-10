عُمان هزمت اليمن تحت المطر

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تغلبت عمان على اليمن 3-2 في اللقاء المثير الذي جمعهما أمس على ستاد البصرة الدولي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة «خليجي 25» التي تستضيفها البصرة حتى 19 يناير الحالي.

ورفعت عمان رصيدها إلى 4 نقاط من فوز وتعادل مع العراق في الجولة الأولى، في حين تلقى اليمن خسارته الثانية بعد الأولى أمام السعودية 0-2 وظل بلا رصيد من النقاط.

ووسط أجواء ماطرة، لم ينتظر المنتخب العماني طويلاً لافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية اثر ركلة ركنية نفذها أحمد الكعبي وحولها الحارس علي عباس في مرماه بدلا من إبعادها. لكن المنتخب اليمني تمكن من استعادة توازنه وشن الهجمات على المرمى العماني، واستطاع تعديل النتيجة في الدقيقة 12 بواسطة ركلة جزاء حصل عليها المهاجم عبدالواسع المطري ونفذها بنفسه على يمين الحارس ابراهيم المخيني. وواصل اليمن تفوقه وسيطرته على المباراة حتى تسجيل الهدف الثاني عبر المتألق عمر الداحي الذي سدد بيسراره من خارج المنطقة كرة أرضية على يسار الحارس في الدقيقة 30 مانحاً فريقه التقدم. وانتفض المنتخب العماني بحثاً عن تعديل النتيجة، وكان له ما أراد بعد 8 دقائق عندما سدد أرشد العلوي ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء فشل الحارس اليمني في إبعادها وتجاوزت الخط قبل أن يمسكها، لتعود المباراة إلى نقطة الصفر. وفوّت أرشد العلوي فرصة التقدم عندما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد أن انزلق لحظة التسديد فذهبت كرته عالياً بعيداً عن المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2. ومع بداية الشوط الثاني، سجل عصام الصبحي الهدف الثالث للمنتخب العماني بعد كرة عرضية حولها أرشد العلوي برأسه فارتدت كرته من العارضية ليتابعها الصبحي برأسية طائرة في الشباك (47). وفي الوقت بدل الضائع من المباراة احتسب الحكم الكويتي عبدالله جمالي ركلة جزاء لليمن سددها البديل محمد الداحي وتصدى لها الحارس المخيني لتنتهي المباراة بفوز عمان 3-2.

