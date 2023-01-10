فييرا يدعم العراق

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قدم المدرب البرازيلي جورفان فييرا، صاحب الإنجاز الذهبي للكرة العراقية، عندما قاد أسود الرافدين للتتويج بلقب كأس آسيا عام 2007، الدعم لمدينة البصرة من أجل نجاح مهمتها باحتضان خليجي 25. وحضر فييرا جانباً من تدريبات أسود الرافدين، كما التقى خماسي المنتخب الذهبي صاحب الإنجاز التاريخي بحصد كأس آسيا (نشأت أكرم، علي حسين رحيمة، نور صبري، هوار ملا محمد، صالح سدير). ونال فييرا ترحيباً كبيراً من الجماهير العراقية، أثناء تجوله بكورنيش البصرة، وتم تكريمه من قبل شخصيات وزعماء قبائل المدينة، لدوره البارز بتتويج العراق باللقب الآسيوي. وسيقوم فييرا بمتابعة بعض مباريات البطولة الخليجية، علاوة على مهمة تحليل مباريات المنتخب العراقي عبر إحدى القنوات.

